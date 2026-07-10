方德證券上環旗艦店今開幕　料年內在港再開2店

再大券商攻港！九方智投控股（9636）旗下方德證券有限公司今日正式宣布，位於香港上環德輔道中188號金龍中心的全新旗艦投資體驗空間正式開幕，空間跨越四層，總面積約19,000平方呎，推進「線上加線下」融合的服務布局。



方德金控首席執行官何崢煒表示，計及這間旗艦店，今年在香港最少有3間店會開業。（黃文琪攝）

今年在港再開2店

方德金控首席執行官何崢煒預計，計及這間旗艦店，今年在香港最少有3間店會開業，現時方德證券有50位投資顧問，目標年底增至約100人，另有100位 IT 工程師。

他預計，今年底客戶數目會較去年底有一倍增幅，現時的客戶均為香港居民。此外，方德證券在香港業務達到一定規模後，會考慮拓展海外市場，如東南亞和中東。

集團表示，是次同步推出「方德AI 股票機」，一款由AI 驅動的終端。（黃文琪攝）

推出「方德AI 股票機」

集團表示，是次同步推出「方德AI 股票機」，一款由AI 驅動的終端，將實時市場數據、機構級投資組合分析及交易功能整合於一體，其「AI 智投」系統，涵蓋智能市場監測、持倉診斷及分析功能。交易層面支持港美股、期權、期貨及基金等多元資產交易；並在符合證券及期貨事務監察委員會的相關規定的前提下，納入虛擬資產交易選項。

集團指出，現時的服務模式主要基於兩大核心支柱：專屬投資顧問服務以及AI 智投工具。