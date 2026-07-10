甲骨文評級遭標普降至BBB！　與「垃圾級」只差一線

美國科技公司甲骨文，遭到評級機構降評級，目前評級僅較投機級別高出一級。



標普全球將甲骨文長期發行人信用評級從「BBB」下調至「BBB-」，僅比投機級（垃圾級）高一等級。

標普指出，甲骨文向AI基礎設施大規模轉型帶來結構性風險上升，預計其2027財年資本支出將達900億至950億美元，自由運營現金流赤字或達420億美元。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

現財年淨資本支出約為700億美元

早前甲骨文公布，截至5月31日的財季資本支出約為165億美元，全年總額達到557億美元，高於該公司此前預計的500億美元。資本支出主要衡量數據中心支出。

據《彭博》報道指，財務總監Hilary Maxson在財報發布後的電話會議上表示，甲骨文預計在截至2027年5月的當前財年中，淨資本支出約為700億美元。她表示，由於部分組件的預付款項，報告口徑下的數字將高出200億至250億美元。

甲骨文長期以來以數據庫軟件聞名，如今已轉型為一家為AI任務提供算力的服務商，並正在為OpenAI及其他客戶大規模建設數據中心。為應對資本需求，該公司表示，在剛剛結束的財年中通過債務融資籌集了430億美元、通過股權融資籌集了50億美元。

2027財年，該公司計劃通過債務和股權融資再籌集400億美元，其中包括此前宣布的200億美元按市價發行計畫。

每股純利優於預期

甲骨文於上財年第四財季營收成長21%，至192億美元。剔除部分項目後，每股純益為2.11美元。彭博匯編的數據顯示，分析師對調整後每股純益的預估均值為1.97美元，對營收的預估均值為191億美元。

備受關注的基礎設施業務銷售額成長93%，至58億美元。增幅略快於分析師預估值91%。

公司預期在截至8月的財季，包括軟件應用和基礎設施在內的雲業務總營收將成長約61%。這一展望略低於分析師預估均值62%。

美國科技、軟件公司甲骨文（Oracle）的名字，就是來自美國中央情報局（CIA）1977年的一項計劃。（視覺中國）

作為訂單指標的剩餘履約義務季末為6,380億美元，分析師預估均值為5,895億美元。甲骨文表示，大部分新增訂單來自大型AI合同，在這些合同中，客戶預付了工作所需的昂貴伺服器費用。

聯席行政總裁Clay Magouyrk在電話會議上表示，甲骨文為OpenAI建設的大型數據中心正在取得「顯著進展」。