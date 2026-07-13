AI行業被指存泡沫　台積電以業績數字反駁　6月收入破頂增近7成

全球最大晶片代工商台積電公布6月營收為4,426.8億元（新台幣‧下同），按月增長6.2%，按年增長67.9%，連續創單月新高紀錄。



今年1月至6月，台積電收入為2.4044.84萬億元，按年增加35.6%，也是歷來最佳。

上季收入增長36%

單計第二季度，台積電銷售額增長36%到1.27萬億元（約396億美元），與分析師平均預期一致。這一資料受到6月強勁表現推動，當月銷售額按年增長68%。

台積電先前預估今年第2季美元營收介390至402億美元將挑戰新高，上述數據顯示公司營收數據符合市場人士預期。匯率假設基礎新台幣兌美元為31.7。

2023年1月24日，位於美國亞利桑那州鳳凰城的台積電工廠。（Getty）

6月數據收益符預期

台積電今年首季新台幣營收已首度突破萬億元達約1.1341萬億元，機構預期第2季新台幣營收季增幅度約與美元相當皆為一成，換算5月至6月營收平均值約4,200億元，代表後續營收仍有潛力挑戰再創新高，今日公佈資料符合市場預估。

台積電董事長魏哲家於上月初的股東大會上表示，公司仍保持未來數年人工智能（AI）大趨勢的信念，且市場對半導體仍屬根本性需求。

台積電董事長暨總裁魏哲家。（台積電）

他於一年一度的股東會上指出，儘管今年總體經濟不確定性仍高，包括零組件價格上漲、中東局勢升溫等因素，都為終端市場與全球景氣增添變數，不過AI相關需求仍將持續強勁。受惠先進製程、特殊製程及先進封裝需求暢旺，台積電有信心公司表現將持續優於整體半導體產業增長。

董事長料公司表現優於同業

他指出，AI模型在消費、企業及主權AI領域的採用率持續提升，帶動更多對運算能力的需求，也支持對先進半導體晶片的需求。

魏哲家強調，台積電不會放棄任何業務機會，正積極投資先進製程、先進封裝與特殊製程技術，以滿足所有客戶需求。