韓國瑜下周將率台立委訪美 台媒：有望見美國務院官員、訪台積電
撰文：許祺安
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國民黨主席鄭麗文訪美今日（6月16日）返回台灣，緊接著台灣立法院長韓國瑜將在21日至27日展開為期七天的訪美行程。
台媒《聯合報》引述知情人士透露，此趟行程美方將給予高規格對待，韓國瑜預計會見到美國國務院官員、國會參眾議員等，並且還會赴美國亞利桑那州參訪台積電。
台媒《聯合報》報道指，韓國瑜將於6月21日至27日率跨黨派立委，赴美國推動國會外交，請各黨團推薦人選。依照政黨比例，國民黨團與民進黨團各自推薦三位、民眾黨團推薦一位參加。
《聯合報》引述知情人士說法稱，韓國瑜日前在美國國慶酒會上受美方邀請，近日回函美方確定赴約。行程預計見到美國國務院官員、國會參眾議員等，層級都不會太低；而且正值美國建國250周年，美方還會邀約韓國瑜參加相關活動。
報道指，韓國瑜2025年率跨黨派立委赴華府祝賀美國總統川普就職時，一度進入國會大廈解放廳觀禮，創下慶賀團歷年最高規格。知情人士指出，韓國瑜這次可能會再次進入國會大廈，地點尚不確定，很有可能突破上次觀禮規格。
國民黨主席鄭麗文剛結束美國行，此前有台媒報道稱，「鄭麗文與美國國務院官員會晤，但國務院僅派出科室層級官員，較過往慣例連降三級」。國民黨對此則反駁，鄭麗文非常感謝美方的安排，「見到該見的人，說了想說的話，雙方交流坦率且深入」。
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