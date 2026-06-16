韓國瑜下周將率台立委訪美　台媒：有望見美國務院官員、訪台積電

國民黨主席鄭麗文訪美今日（6月16日）返回台灣，緊接著台灣立法院長韓國瑜將在21日至27日展開為期七天的訪美行程。



台媒《聯合報》引述知情人士透露，此趟行程美方將給予高規格對待，韓國瑜預計會見到美國國務院官員、國會參眾議員等，並且還會赴美國亞利桑那州參訪台積電。



台灣立法院長韓國瑜。（翻攝中時電子報）

台媒《聯合報》報道指，韓國瑜將於6月21日至27日率跨黨派立委，赴美國推動國會外交，請各黨團推薦人選。依照政黨比例，國民黨團與民進黨團各自推薦三位、民眾黨團推薦一位參加。

《聯合報》引述知情人士說法稱，韓國瑜日前在美國國慶酒會上受美方邀請，近日回函美方確定赴約。行程預計見到美國國務院官員、國會參眾議員等，層級都不會太低；而且正值美國建國250周年，美方還會邀約韓國瑜參加相關活動。

報道指，韓國瑜2025年率跨黨派立委赴華府祝賀美國總統川普就職時，一度進入國會大廈解放廳觀禮，創下慶賀團歷年最高規格。知情人士指出，韓國瑜這次可能會再次進入國會大廈，地點尚不確定，很有可能突破上次觀禮規格。

​國民黨主席鄭麗文剛結束美國行，此前有台媒報道稱，「鄭麗文與美國國務院官員會晤，但國務院僅派出科室層級官員，較過往慣例連降三級」。國民黨對此則反駁，鄭麗文非常感謝美方的安排，「見到該見的人，說了想說的話，雙方交流坦率且深入」。