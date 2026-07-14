蘋果M7晶片被爆提前登場　要落實1.5 TB內存　繫於一個關鍵因素

蘋果自研晶片的更新速度正在刷新行業認知。就在業內還在消化M6晶片的規格爆料時，知名記者Mark Gurman在最新一期Power On中透露，蘋果正在規劃M7 Ultra晶片，最大支持1.5TB統一內存。



M7預計2027年上半年發布，M7 Pro與M7 Max在2027年底，M7 Ultra還要等到2028年。

有分析認為，蘋果17全系列的降價，或許將刺激新一波的銷售高峰。（示意圖/GettyImages）

M7晶片研發加速

根據Mark Gurman的說法，蘋果這次的晶片規劃有大幅調整。

M6完成流片僅過去了6個月，蘋果就已悄然啟動了M7晶片的流片工作。

料M6晶片僅用於蘋果少數產品

M6晶片預計今年較後時間亮相，但這些可能只會用在少數產品上。

蘋果打算跳過M6 Pro、M6 Max和M6 Ultra，直接從M5系列跳到M7系列。

按照最新規劃，基礎版M7晶片最快將於2027年上半年正式亮相，率先搭載在新一代MacBook Air與入門級MacBook Pro中；性能更強的M7 Pro與M7 Max將在2027年底發布，主打高端創作本與移動工作站；旗艦級的M7 Ultra，則計劃在2028年正式面世，成為Mac Studio與下一代Mac Pro的核心算力心臟。面向2028年，蘋果正着手研發AI性能大幅增強的M8晶片，其中一款處理器代號為「Soko」；另有多款代號「Cardinal」的高端Mac晶片將同步推進，率先採用1.4納米制程工藝，實現能效比的新一輪躍升。

2026年6月25日，蘋果公司宣布加價，其中MacBook Air在香港蘋果商店的加幅高達16.7%。（蘋果官網）

內存直接拉滿到1.5TB

最振奮的升級，就是內存規格的跨越式提升。

爆料指出，蘋果目前正在工程設計層面上，讓M7 Ultra晶片支持最高1.5TB的統一內存。

1.5TB內存是個什麼概念？

這追平了2019款英特爾Mac Pro的最高內存容量，也幾乎是目前M5 Ultra計劃容量的兩倍目前，市售的M3 Max最高支持128GB，M3 Ultra理論更高，而1.5TB內存是專門為了在本地跑大型AI模型而準備的。

Mark Gurman的說法是，蘋果最終會不會真的提供1.5TB的配置，還得看供應鏈的實際狀況。

搭載了與iPhone17標準版同源的3nm A19晶片，6核CPU+4核GPU架構，支持硬件光線追蹤，配合iOS 26系統，日常使用、主流手遊全場景流暢無壓力，官方承諾5年流暢使用不卡頓。

目前全行業都面臨內存晶片短缺的問題，供貨緊張而且成本很高。

但1.5TB本身，也說明蘋果在往專業工作站的方向猛衝。

以當前M3 Ultra Mac Studio 的定價為參照——96GB內存版本售價為5,299美元。

按照蘋果目前約每GB 25美元的內存溢價估算，從128GB基礎版升級至1.5TB的額外成本就將超過了3.5萬美元。

爆料稱，蘋果的M7 Ultra是完全為了「企業級/專業級AI訓練與推理」而打造的。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

Mark Gurman表示，它的AI計算性能將達到英偉達Blackwell（如B200/GB200）等專用AI加速器的級別。

從目前來看，1.5TB內存看起來是一個性能參數，實際上是蘋果AI戰略的冰山一角。

2027年看似遙遠，但蘋果的底牌已然亮明——M7 Ultra不只是為了刷新個人電腦的性能天花板，更是蘋果叩開AI基礎設施大門的投名狀。

它要做的，是全球最好的端側晶片，更是效率最高的AI推理引擎。