蘋果起訴OpenAI：挖走逾400員工 竊取商業機密
撰文：林嘉敏
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蘋果公司7月10日向美國加州北區地方法院起訴OpenAI及兩名前員工，指控對方通過前員工有系統地竊取蘋果的商業機密，助力OpenAI佈局消費硬件，令雙方本就緊張的關係徹底升級。
據路透社報道，涉案兩人為任職蘋果24年、深耕iPhone研發的前產品設計副總裁譚耀唐（Tang Yew Tan，譯音），以及前高級電氣工程師劉暢（Chang Liu，譯音）。蘋果指控譚耀唐離職前蓄意挪用蘋果機密、拉攏員工攜帶公司資料到OpenAI進行求職面試；劉暢違規留存設備、侵入內聯網下載大量機密硬件文件。
同時，蘋果公司指控OpenAI僱傭曾為蘋果保管商業機密的人員，暗示其利用該人員信息進行研發工作；蘋果又指OpenAI向蘋果供應商套取信息、使用其專屬的「金屬表面處理」技術。報道稱，蘋果曾於今年2月致函OpenAI交涉，但未獲回應。
對此，OpenAI否認竊取商業機密，稱其聘用四百餘名蘋果前員工屬正常行業現象，並發聲明強調：「我們對其他公司的商業秘密不感興趣。我們將繼續專注于開發能夠賦能世界各地人們的創新技術。」
法學專家分析，多數AI商業秘密訴訟聚焦軟件，本案涉及硬件領域，案情或將複雜化，且加州法律允許員工同業跳槽，但若OpenAI利用蘋果前員工竊取的機密屬實，OpenAI將面臨嚴峻問題，該案或大幅延緩其硬件研發進程。
蘋果和OpenAI曾開展AI合作，如今因硬體賽道佈局、搶佔AI設備主導權，從合作夥伴轉為競爭對手，OpenAI正試圖擺脫對蘋果設備的依賴。
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