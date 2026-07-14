AI熱潮帶動　內地上半年晶片等產品進出口增近57%　整體外貿增17%

內地公布今年上半年對外貿易數據。受到人工智能（AI）熱潮帶動，海關總署指出，上半年電子元件、電腦零部件等算力硬件進出口5.13萬億元（人民幣‧下同），增長56.6%。AI眼鏡、AI翻譯器、機械外骨骼等智能產品快速迭代，各類創新產品不斷湧現。



海關總署指出，上半年內地貨物貿易進出口總值按年增長16.9%，外貿貨值首次突破25萬億元，又指出今年以來，出口增速超過10%，已連續11個季度保持增長。

6月進出口增長逾24%

當局又指出，單計今年6月，進出口規模為4.78萬億元，按年增速進一步擴大至24.2%，按月增長7.5%；已連續4個月超過4萬億元，並已連續17個月保持增長。

其中，出口總值2.82萬億元，按年增長20.8%，按月增長9.1%；進口1.96萬億元，按年增長29.4%，按月增長5.3%。當月貿易順差8,590.5億元（前值為7,239.8億元）。

上半年機電產品出口額近9.4萬億元

據海關統計，從出口來看，產品結構進一步優化，上半年出口機電產品9.36萬億元，增長20.1%，佔出口總值的63.5%，較去年同期提升了3.5個百分點。高技術產品出口3.26萬億元，增長39%。從進口來看，上半年進口增速高於出口8.7個百分點，推動進出口平衡發展。其中能源等大宗商品、機電產品、農產品分別增長了3.4%、28%、8.6%。

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

國務院新聞辦公室今天舉行發佈會，介紹今年以來我國外貿運行情況。發佈會上介紹，上半年外貿實現了兩位數增長，保持了良好運行態勢。隨着人工智能快速發展，相關產品進出口動力強勁。上半年，電子元件、電腦零部件等算力硬件進出口5.13萬億元，增長56.6%。AI眼鏡、AI翻譯器、機械外骨骼等智能產品快速迭代，各類創新產品不斷湧現。

對一帶一路國進出口增近15%

據海關統計，從貿易伙伴看，內地多元化市場持續鞏固，上半年，內地對共建「一帶一路」國家進出口12.97萬億元，增長14.8%，佔外貿總值的50.9%。對周邊國家進出口9.44萬億元，增長20.6%。對拉美、非洲分別增長16.2%和19.6%，對歐盟增長10.2%。

中國經濟・中國出口・中國製造業・中國製作・中國製鋼材：2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

從經營主體看，各類經營主體增勢良好，民營企業進出口14.53萬億元，增長17%，佔外貿總值的57%。外商投資企業、國有企業，進出口分別增長17.1%、16.8%。

對於今年下半年外貿展望，海關總署預期外貿面臨一定壓力，但內地創新動力足、主體活力強、開放水平高，外貿基本盤依然穩固，外貿發展的良好勢頭有望保持下去。