IBM一封致投資信促股價瀉25%　認臨四大難題　市值蒸發700億美元

IBM將於下周三（22日）正式公布第二季業績，放榜前夕，該公司透過給投資者的信，發布「盈警」，承認公司正面臨四大困難。受到消息拖累，股價急瀉25%，收報217.05美元，市值縮減689億美元至2,038.8億美元。



IBM董事長兼行政總裁Arvind Krishna在信中提到，（1）z17 大型主機的銷售未達預期，令相關軟體配套銷售亦差（特別是在交易處理領域）。（2）客戶的季度資本支出，轉向購買伺服器、儲存設備和記憶體，因為這些產品漲價，客戶在漲價前鎖定供應受限的基礎架構。他指出，公司已預期部分與供應鏈相關的影響，但並未預料到資本支出重新分配的幅度會如此巨大。（3）本季度整個行業迅速發展的網路安全疑慮，也分散了客戶的注意力。（4）執行力問題，這些狀況需要團隊執行得完美無缺，而團隊卻失手了，指他們適應與行動的速度不夠快，導致許多大型交易未能如期完成。

克利福德控告IBM殘疾歧視，15年來不加人工。（資料圖片）

他表示，即使季內挑戰重重，z17總銷量仍較上一代增長30%，並指反映85%已安裝 MIPS 的客戶維持或擴大了容量，MIPS 是大型主機運算能力的單位，換言之，85%的舊客仍在繼續使用。他進一步指出，自從Anthropic推出 Mythos之後，IBM和紅帽的團隊迅速動員起來，抓住這一前所未有的機遇，推出了Lightwell。

Lightwell是一項高達50億美元的承諾，由全新的前沿人工智慧功能以及全球超過2萬名工程師團隊所支持，旨在打造一個值得信賴的企業結算中心，以解決開源軟體的漏洞。早期採用者包括美國銀行、紐約美隆銀行、花旗銀行、高盛、摩根大通、萬事達卡、摩根士丹利、加拿大皇家銀行、道富集團、Visa、富國銀行等機構。Lightwell已於7月8日宣布正式上市。

料次季收入僅升1%

業績方面，IBM收入按年升1%至172億美元，低於預期178.6億美元，每股經調整盈利按年升5%至2.93美元，同樣遜市場預期；軟件分部收入按年升5%；基礎設施收入則按年跌7%。該公司表示，目前仍在審核財務數據，預計下周公佈的最終業績可能與初步數據略有差異。同時指出正在採取新舉措並加速推進其他計劃，這一切都是為了改善未來的業績。

IBM股價在紐約市場一度下跌26%，創至少自1968年1月3日以來最大盤中跌幅。業績疲軟也拖累其他軟件股，Workday和ServiceNow股價均下跌約6%；與此同時，SK海力士和Arm Holdings等晶片股則上漲。

晶片・半導體・芯片・美國・日本・荷蘭ASML・中美晶片戰：Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration//File Photo

為支撐人工智能系統而展開的全球數據中心建設熱潮，導致半導體供應出現前所未有的緊張，尤其是記憶晶片短缺。這場供應緊張已推高了從iPad到Xbox遊樂器等各類產品製造商的成本。IBM業績也表明，這一趨勢正迫使企業客戶將更多預算投入伺服器和晶片，從而壓縮了對IBM大型機和軟件等其他技術產品的支出。