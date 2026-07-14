美股｜納指收市升0.9%　SK海力士ADR飆27.2%　IBM瀉逾25%

美國6月通脹降溫，令市場對加息的預期回落。道指周二（7月14日）在早段曾跌452點後回穩，日內一度反升196點，至收市縮窄至升9點。納指則受晶片股帶動上揚，最多曾升295點或1.14%，至收市仍漲0.90%。



其中，SK海力士ADR繼前一天跌逾9%後，於周二大幅反彈，最多曾漲27.6%。SK海力士ADR至收市仍升27.29%，每股收報193.92美元，創上市以來新高紀錄。



圖為2026年6月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月15日

【04:12】高盛漲9% Nvidia飆4% 美光SanDisk漲5%

道指收市報52,508.27點，升9.63點或0.02%；納指收報26,107.01點，升233.83點或0.90%；標普500指數收報7,543.59點，漲28.25點或0.38%。

晶片股造好，AI晶片龍頭Nvidia升4.06%、美光科技（ Micron Technology）升5.00%、SanDisk漲5.01%、Intel升4.50%。

其他重磅科技股方面，Google母公司Alphabet升1.99%，蘋果公司（Apple）則跌0.77%、微軟（Microsoft）跌1.55%。

另外，IBM預測第二季營收低於市場預期，股價至收市跌25.21%，為跌幅最大道指成份股。高盛（Goldman Sachs ）則公布次季獲利超出預期，股價至收市升9.100%。

數據顯示，美國6月消費物價指數（CPI）按月跌0.4%，為2020年4月以來最大單月跌幅；按年則增長3.5%，低於市場預期的3.8%。

【04:09】中概股指數收跌0.11%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.11%。其中，阿里巴巴ADR跌0.03%。

圖為2026年6月11日，一部手機屏幕顯示SK海力士標誌。（Reuters）

【03:40】油價升逾1.5%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報79.34美元，升1.20美元或1.54%。倫敦布蘭特期油收報84.73美元，升1.43美元或1.72%。

【03:38】現貨金價漲逾1% Bitcoin升上6.4萬美元

金價回升。現貨黃金每盎司最新報4,052.26美元，漲51.13美元或1.28%；日內低見3,986.71美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,456.07美元、24小時內約升3.6%。

【03:35】恒指夜期收報24,400點 高水59點

恒指夜市期指收報24,400點，升44點，較恒指收市24,340點，高水59點，成交19,041張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間7月14日

【22:51】IBM瀉25% 高盛飆逾7%

道指最新報52,516點，升17點或0.03%；納指最新報26,031點，升158點或0.61%；標普500指數現報7,534點，升19點或0.25%。

重磅科技股方面，Nvidia升1.82%、Google母公司Alphabet升1.17%；蘋果公司（Apple）跌0.93%。

另外，IBM預測第二季營收低於市場預期，股價急跌25.15%，暫為跌幅最大道指成份股。高盛（Goldman Sachs ）則公布次季獲利超出預期，股價最新漲7.65%。

【22:43】布油升2% Bitcoin接近6.4萬美元

油價上升。紐約原油期貨現時每桶79.24美元，漲1.10美元1.41%。倫敦布蘭特期油每桶報84.99美元，升1.69美元或2.03%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,968.78美元、24小時內約升2%。