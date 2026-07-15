中國經濟｜上季GDP增長4.3%　遜預期　增速屬逾3年最慢

內地公布第二季經濟增長，國家統計局公布，內地上半年經濟按年增長4.7%，第2季按年增長4.3%，不及市場預期，增速為自2022年12月以來最慢。



上季經濟按季增長0.9%

國家統計局指出，上半年GDP為695,704億元（人民幣‧下同），按不變價格計算，按年增長4.7%。分季度看，首季度GDP按年增長5.0%，二季度增長4.3%。從按季看，上季GDP增長0.9%。

6月社會消費零售按年回升1%

至於6月份經濟數據方面，當局指出當月社會消費品零售總額按年增長1%，市場預期跌0.1%。

6月份，社會消費品零售總額42,691億元，按年增長1.0%，上月爲下降0.6%；按月增長0.38%。上半年，全國網上商品和服務零售額100,715億元，按年增長5.2%。其中，網上商品零售額64,296億元，增長4.8%；網上服務零售額36,419億元，增長6.0%。

6月規模以上工業增加值勝預期

當局亦表示，6月規模以上工業增加值按年5.3%，預期4.7%，前值4.5%。

當局又指出，今年上半年，全國固定資產投資（不含農戶）226,370億元，按年下降5.7%。其中，知識產權產品投資同比增長9.4%。其中全國房地產開發投資38,074億元，同比下降18.0%；其中，住宅投資29,300億元，下降17.8%。

就業情況方面，國家統計局指出6月全國調查失業率5%，預期5.1%。

稱上半年經濟於合理區間運行

國家統計局表示，上半年經濟運行在合理區間，新質生產力培育壯大，高質量發展向新向優，但外部不穩定不確定因素較多，國內供強需弱矛盾突出，下階段將持續擴大內需、加力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升及量的合理增長。

當局進一步指出，上半年，社會消費商品和服務零售總額按年增長2.7%，其中服務零售額增長5.3%，商品零售額增長1.1%。在服務零售額中，通訊信息服務類、旅遊諮詢租賃服務類、文體休閒服務類零售額較快增長。

上半年社會消費零售增長1.3%

上半年，社會消費品零售總額248,722億元，按年增長1.3%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額215,506億元，按年增長1.2%；鄉村消費品零售額33,216億元，增長2.5%。按消費類型分，商品零售額220,467億元，按年增長1.1%；餐飲收入28,255億元，增長2.8%。基本生活類和部分升級類商品銷售較快增長，限額以上單位糧油食品類、服裝鞋帽針紡織品類、通訊器材類商品零售額按年分別增長7.4%、6.7%、14.4%。