梁振英稱港資本市場擁發展空間　須將優勢轉成行動　達到知行合一

國家致力鞏固香港國際金融中心地位。全國政協副主席、香港特別行政區前行政長官梁振英今日（16日）出席一個金融論壇致辭時，指出國家「十五五」規劃提出建設「現代化產業體系」及「金融強國」的宏大目標，為香港資本市場提供了前所未有的業務需要和發展空間。同時表示香港要加強對各國法規政策的深入研究，同時也要向內地及國際社會「說好香港故事、說好一國兩制故事」，更要將優勢轉化為實際行動，做到「知行合一」。



建議升格金發局為法定機構

梁振英表示，國家「十五五」規劃提出建設「現代化產業體系」及「金融強國」的宏大目標，為香港資本市場提供了前所未有的業務需要和發展空間。他強調，香港的國際金融中心地位不僅有《基本法》的堅實法律保障，更擁有法治、誠信及高度國際化的市場環境，這些都是服務國家發展所需的「絕對優勢」。

梁振英指出，香港憑藉不懈努力和中央支持，成功將自身打造成內地企業首選的境外集資平台。（張偉賢攝）

回顧1992年協助內地企業來港上市的歷程，梁振英指出，香港憑藉不懈努力和中央支持，成功將自身打造成內地企業首選的境外集資平台。面對當前百年未有之大變局，他認為香港不能缺席國家「加快建設金融強國」的進程。

梁振英特別提到，香港金融發展局已提出許多具體建議，當務之急是「落實」。他建議將金發局升格為法定機構，以更強力度推動國際資本市場在香港的發展。他呼籲香港要加強對各國法規政策的深入研究，同時也要向內地及國際社會「說好香港故事、說好一國兩制故事」，更要將優勢轉化為實際行動，做到「知行合一」。

李小加：金融體系須「打通末梢」 AI成關鍵契機

至於滴灌通創辦人﹑港交所（0388）前行政總裁李小加則從金融模式的底層邏輯出發，指出傳統依賴二級市場「接盤」的資本模式，已難以服務以小微企業和消費經濟為主導的「全球南方」及中國內地市場。他認為，現有金融體系如同「大的電網」，無法有效傳輸實體經濟「毛細血管末梢」產生的巨大能量。

李小加指出人工智能（AI）時代的到來，為運營難點在於「末梢能源」缺乏的情況，提供了突破口。（張偉賢攝）

李小加強調，隨著數字化與支付體系的普及，經濟活動的「神經網絡」和「血液血管」已通達末梢，但金融服務仍未能下沉。他分享了自己創辦滴灌通的實踐經驗，指出通過「收入分成合同」而非傳統股債的形式，可以實現對小微經濟的精準投資，並證明模式「絕對work」。

然而，過去兩年的運營難點在於「末梢能源」的缺乏，即高昂的盡調與管理成本。李小加直言，正是人工智能（AI）時代的到來，為這一難題提供了突破口。他認為AI能夠以極低成本在每一個「末梢」完成資料整理、方案撰寫與合同描述等工作，使得數萬元的小額投資具備了經濟可行性。他形容：「今天AI到了，我們可以在那個末梢，一萬、幾萬塊錢的投資，都可以有人去跟對方談，去搞認知寫方案寫合同。」他感恩在古稀之年趕上AI這個「新大時代的Beginning」，並認為這是打通金融毛細血管的最後一塊拼圖。

鄧慶旭：以香港為支點 搭建中國資產與全球資本對接平台

新浪財經CEO鄧慶旭在致辭中表示，新浪財經的全球化戰略將「更深度地紮根香港，更堅定地走向世界」。他指出，全球增長重心轉移與產業鏈重組正在加劇「信息差和信任差」，成為資本流動的「隱形關稅」。

鄧慶旭透露，新浪財經將依託香港這個「超級聯繫人」，搭建一個「更透明、更高效的中國資產與全球資本對接平台」，並預告將舉辦更多如「中東通·高層會客廳」這類跨區域連接活動。他強調，新浪財經的目標是「幫助中國企業讀懂國際規則，幫助全球投資者看懂中國價值」，讓每一筆投資背後都有靠譜的信息和清晰的邏輯。

今次峰會匯聚全球政、商、學界領袖，共同探討國家發展大勢、區域經濟及資本市場融通等核心議題。嘉賓包括世界銀行前副行長伊恩·戈爾丁、中科院外籍院士王中林、摩根士丹利首席經濟學家邢自強等。峰會設有多場圓桌討論，為與會者提供了從宏觀政策到一線實戰的全方位視角。