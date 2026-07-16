中美角力｜Palantir接力發聲　斥內地發動蒸餾攻擊　盜美知識產權

再有美國科技企業指控遭到來自內地的「蒸餾攻擊」。Palantir技術總監Shyam Sankar日前接受外電訪問時表示，中國競爭對手正透過未經授權的方式，利用矽谷人工智能（AI）開發者的成果，開發出多款處於領先地位的AI模型。他直指，這對美國構成了長遠的經濟威脅。



指華實驗室竊取美國知識產權

Shyam Sankar周三（15日）在賓夕法尼亞州舉行的一個國防創新論壇場邊接受訪問。他表示：「這些中國開源模型實際上是『蒸餾攻擊』（distillation attacks）的產物。這當中大部分只是從前沿實驗室中竊取過來的美國知識產權。」

2025年2月16日，圖為美國人工智能企業Palantir的標誌。（Reuters）

他呼籲美國領先的AI實驗室必須採取更多措施保護自身的知識產權，並強調這「符合其自身的經濟利益」。

所謂「模型蒸餾」（Model Distillation），是指開發商利用現有領先AI模型的輸出結果去訓練新系統。這種做法能以極低的成本，讓新模型快速獲得與原模型相近的能力。

阿里巴巴今日發佈「千問」AI APP，對壘ChatGPT爭奪海外市場。（環球網）

美國企業不時指出遭受內地企業的「蒸餾」攻擊。AI獨角獸Anthropic於上月便公開指控阿里巴巴 （9988） ，指對方透過數千個虛假賬戶，對其旗下的Claude模型進行大規模的「蒸餾攻擊」。此外，亦有其他美國AI實驗室指控包括DeepSeek、MiniMax在內的中國AI初創公司，採用相同手法來開發新一代聊天機械人。

美多地反對興建數據中心

另一方面，美國國內對於科技企業大力發展數據中心發出反對聲音。Shyam Sankar認為當地有不同地區反對興建數據中心，成為美國AI發展面臨更迫在眉睫的內部經濟威脅。

他特別提到，紐約州州長Kathy Hochul於周二宣布，對該州新建數據中心實施為期一年的暫緩禁令。Shyam Sankar警告，公眾及政界對AI基建的反彈恐阻礙科技進步，並強調：

資料圖片：可見寫有「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械人手。（Reuters）

「我們今天若選擇背棄AI，其後果之嚴重，將如同我們在上世紀70年代選擇背棄原子能（核能）一樣。」