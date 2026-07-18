普惠金融｜中銀香港優化長者服務　即日起可於銀通、銀聯機撳錢

香港銀行公會日前發佈並獲香港金融管理局認可的《長者友善銀行服務指引》，獲各大銀行支持。其中中國銀行（香港）稱，積極推動普惠金融發展，致力提升長者客戶使用基本銀行服務的便利度。



該行稱，由即日起，持有中銀卡且年滿 65 歲或以上的長者客戶，除可繼續透過「銀通」網絡自動櫃員機提款外，亦可於全港貼有「銀聯」標誌的自動櫃員機使用中銀卡進行提款，無需繳付手續費。

中銀香港昨日(17日) 舉行相關服務措施的啟動儀式，香港金融管理局副總裁阮國恒、中銀香港副總裁陳文、立法會議員（功能界別—金融界）陳振英，以及中銀香港個人金融產品部總經理周國昌出席儀式，共同支持普惠金融發展。

由即日起，持有中銀卡且年滿 65 歲或以上的長者客戶，可於全港貼有「銀聯」標誌的自動櫃員機使用中銀卡進行提款，無需繳付手續費。

中銀香港陳文：進一步提升金融服務便利性及包容性

中銀香港副總裁陳文表示：「中銀香港一直推動普惠金融，致力為不同客戶群體提供適切、便捷的銀行服務。儘管電子支付日益普及，長者客戶對提款服務仍有一定需求。為進一步提升服務的可及性，本行現豁免長者客戶使用『銀聯』網絡自動櫃員機提款的手續費，連同原有『銀通』網絡，持有中銀卡的長者客戶可於全港逾3,000部自動櫃員機提取現金，預料惠及本行逾百萬名客戶。中銀香港將持續深化普惠金融建設，進一步提升金融服務的便利性及包容性，以金融力量促進共融及可持續發展。」

此外，因應長者客戶使用銀行服務的習慣，中銀香港持續推出多項友善措施。在用戶體驗方面，本行「中銀簡易卡」提款卡提供特定的自動櫃員機操作介面，手機銀行亦設有「長者友善手機銀行介面」，兩者均配備特大字體與清晰指示，方便使用。

在數碼支援方面，指定分行設有數碼大使，協助客戶使用數碼及自助銀行服務。在資金保障方面，「智安存」服務讓長者客戶可透過線上渠道或親臨分行，鎖定賬戶內部分或全部存款，防範未經授權的交易。此外，本行積極參與社區防騙講座，提升公眾的防騙意識及能力。