AI泡沫論｜SK海力士母企稱AI晶片需求明年翻增　憂供需缺口擴大

全球人工智能（AI）熱潮持續席捲全球，據韓國媒體報道，晶片生產商SK海力士母公司SK集團會長崔泰源，日前在濟州論壇的媒體座談會上直言，明年的全球半導體需求將迎來爆發式增長，其中AI領域的需求預計較今年激增60%至100%，整體半導體產品需求亦將增長最少50%至60%。



然而，崔泰源警告，明年市場的新增供應量「幾乎為零」，供需缺口恐進一步擴大，並將現時全球存儲晶片的供需局面形容為近乎「一片混亂」。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士的高層出席在納斯達克上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

稱存儲晶片供應已牽涉國家安全

他透露，隨着全球各方財團與科技巨企爭相確保晶片供應，企業目前正承受大量的遊說和巨大壓力，強調存儲晶片供應現時已不再單純是企業的經營問題，而是直接關係到國家安全。

他指出，各國政府必須設法為國內企業獲取晶片，才能維持生產運轉。當前壓力主要集中在企業層面，惟認為日後韓國亦可能會面臨來自其他國家的壓力。

針對美國商務部長Howard Lutnick近期施壓，要求韓國半導體企業擴大對美投資，崔泰源淡化處理，指美方一直有類似要求，並非新動向，但承認加快擴產、擴大規模已成為「韓國半導體產業的生命線」。無論是韓國本土還是美國，只要條件允許都應考慮建廠，企業必須放眼全球以最快速度確定優先順序。

2026年6月30日，韓國光州舉行的西南地區先進產業發展願景簡報會上，韓國總統李在明（右四）與SK海力士行政總裁郭魯正（左四）等人出席諒解備忘錄簽署儀式後合影留念。（Reuters）

晶片價處非正常高位

市場有聲音擔憂盲目擴產會導致半導體「超級周期（Supercycle）」提早完結，崔泰源則持相反意見，現時晶片價格已處於非正常高位，若價格持續飆升加劇「晶片通脹」，半導體行業必然遭到反噬，而透過增加供應推動價格回落，並不代表企業無法盈利，反而是保護並擴大市場規模的必要手段。

不過，他預測，繼能源和電力設備後，材料供應和設施建設將成為制約產業發展的新瓶頸：

材料短缺： 隨著AI產業發展，電線及相關材料可能出現短缺，目前海底電纜已供不應求。

施工難度大： 建廠的技術規格每隔一兩年就會改變，令施工難度大增。

生態未成熟： AI產業要形成自主發展生態仍需時間，目前基建投入巨大但尚未見相應成果。

2026年6月2日，SK集團會長崔泰源（左）與英偉達行政總裁黃仁勳（右）出席台北國際電腦展（Computex）時在SK海力士攤位合照。（Reuters）

新項目產能已獲客戶認購

談及韓國計劃重手投資1,000萬億韓圜（約5.28萬億港元）建設AI數據中心，崔泰源派定心丸，指項目啟動意味着「已有客戶」，並會以簽訂5年至15年的長期合同作為融資前提，故客戶、基建和融資上不會有大問題。

他形容，這個超大型項目的背後意義，是韓國「邁向電氣化社會的第一步」。隨著數據中心用電量激增，單靠可再生能源根本無法滿足需求，韓國能源結構轉型已無可回避，預計政府將不得不把核電等基荷電源（Base-load power）一併納入考慮。