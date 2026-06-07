黃仁勳訪韓將宣布與SK集團合作計劃　稱RAM短缺將持續數年

英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳6月5日（周五）開啟其訪韓行程。據韓聯社報道，黃仁勳將於8日訪問SK集團總部，與集團會長崔泰源會面，並將宣布兩間公司達成的合作計劃。



黃仁勳在與SK會長見面前向媒體表示，「我們的合作涵蓋眾多行業，從AI超級計算機到CPU，再到新型個人電腦及機械人。我們此行目的是進行規劃，也許明天會有一些公告發布」。

黃仁勳亦指，他認為記憶體短缺的局勢將持續多年，稱「整個產業鏈，從晶圓到封裝再到矽光子學，所有環節都供不應求，因為需求量太大了。這種情況還將持續數年」。

2026年6月5日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳抵達韓國首爾，受到當地民眾歡迎（Reuters）

報道指，雙方將在SK集團總部大樓繼續討論AI及半導體業務的合作事宜。黃仁勳亦或於同日與三星電子代表理事兼裝置解決方案（DS）部門負責人進行會晤。

目前，三星電子和SK海力士正向英偉達供應包括HBM在內的DRAM產品。英偉達的次世代AI加速器「Vera Rubin」也計劃搭載這兩間公司的HBM4記憶體。