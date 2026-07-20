中證監與8代表舉行座談會　稱會多措並舉引導長期資金入市

中國證監會今日（20日）上午召開投資者座談會。主席吳清表示，將堅持一體推進資本市場防風險、強監管、促高質量發展，全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者。



與8名投資者代表會面

座談會由吳清主持，與包括大中小散各類投資者8名代表面對面交流，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議。吳清指出，廣大投資者是市場之本，是資本市場最重要參與群體。中證監督促行業機構規範經營，提升投資者服務水平，不斷健全投資者保護長效機制，堅決維護公開、公平、公正市場秩序，讓投資者更好分享經濟和資本市場高質量發展成果。

A股大波動受境外輸入風險等因素影響

與會投資者代表指出，近期受境外輸入性風險等因素疊加影響，A股市場出現較大波動，但短期波動不改變長期向好趨勢，建議加強一、二級市場逆周期調節，多措並舉引導中長期資金入市，規範發展量化交易和人工智能應用，進一步推動上市公司加大分紅力度，提高證券違法犯罪成本，全力推動資本市場高質量發展。

日前《央視財經》已報道，中證監將於今日召開上市公司、證券公司及基金機構座談會，聽取各方關於促進資本市場平穩健康發展的意見建議。

雖然傳出有關中證監舉行座談會的消息傳出，但是A股走勢相當波動，其中上證指數曾倒跌，收市報3796點，升32點或0.85%，深成指數則跌96點，報13610點，滬深300指數收市報4598點，升69點。