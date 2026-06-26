中證監出手清除｢害群之馬｣　深圳兩私募涉利益輸送遭被罰逾5800萬

中國證監會近日對深圳兩家私募機構開出巨額罰單，強硬清除行業「害群之馬」。深圳前海玖瀛資產管理有限公司（下稱「玖瀛資產」）及深圳市前海騰創投資有限公司（下稱「騰創投資」），涉嫌利用私募基金向關聯主體輸送利益並報送虛假信息，對兩家機構罰沒合共5800多萬元（人民幣，下同），並對3名責任人罰款逾百萬，兩機構的實際控制人更被採取5年市場禁入及禁止交易措施。



中國證監會日前已正式對玖瀛資產、騰創投資及相關責任人員的違法違規行為作出行政處罰。

經監管部門調查發現，兩家涉案公司及相關責任人員，在運作過程中利用私募基金向玖瀛資產及關聯主體進行利益輸送，並向監管層報送虛假信息。官方直指有關行為嚴重侵害了投資者的合法權益，並嚴重違反了私募基金的法律法規。

基於上述違法事實，深圳證監局依法對玖瀛資產、騰創投資作出罰沒5800餘萬元的決定，同時對3名直接責任人員處以合共100餘萬元的罰款。此外，處罰力度亦直達管理層核心，玖瀛資產與騰創投資的實際控制人，已被採取5年證券市場禁入措施，以及5年證券市場禁止交易措施。中國證券投資基金業協會亦將按照既定程序，注銷上述相關私募機構的管理人登記。

證券監管部門強調，對於相關違法行為可能涉及的犯罪問題線索，將堅持「應移盡移」的工作原則，依法依規移送公安機關追究刑事責任。

去年年底以來，私募基金領域嚴管力度不斷提升，懲治效果持續提高。2025年12月，浙江證監局嚴肅查處優策投資違法違規案件，處罰金額約3500萬元，對實際控制人採取終身證券市場禁入措施；2026年1月，上海證監局對瑞豐達及關聯私募機構共罰沒超過4100萬元，瑞豐達實際控制人同樣被終身禁入證券市場。

值得注意的是，國務院辦公廳剛於6月3日印發《國務院辦公廳關於加強監管防範風險促進私募投資基金高質量發展的指導意見》，當中已明確要求，必須嚴厲打擊違規募集、侵佔挪用、自融自用、利益輸送等違法違規行為。

中國證監會表示，將堅決貫徹落實中央文件要求，明底線、立紅線，清除行業中的「害群之馬」。下一步將持續加大對重點領域違法違規行為的查處和打擊力度，切實提高違法違規成本，以淨化行業環境，保障投資者合法權益並促進行業規範健康發展。