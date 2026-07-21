守得雲開！長江中心二期「入住率」達六成　港核心區商廈市場回春

長實集團（1113）名下位於香港的一棟大型辦公大樓2024年竣工以來長期空置，如今終於迎來需求攀升，顯示全球最大商業地產市場之一正在復甦。



彭博引述知情人士透露，經濟升溫帶動金融業者升級並擴大辦公室面積，41層的長江集團中心二期入住率自今年年初以來翻了一番多，達到約60%。知情人士又表示，李嘉誠旗下的長實預計，這座大樓到年底的入住率將至少達到75%。長江實業的一位發言人不願置評。

該大樓兩年前完工時正值香港最低迷的時期之一，入住率僅剩約10%。

報道稱，長江中心二期這座香港指標性商廈的否極泰來，反映甲級寫字樓市場在歷經多年需求疲弱、空置率攀升後，正逐步復甦。根據房地產顧問公司仲量聯行的數據顯示，香港中環甲級商廈租金在今年上半年上漲7.3%，創下15年來最大的半年漲幅，空置率則從2025年末的10.9%降至8.8%。

報道續稱，長江中心二期租賃激增，部分原因是鄰近指標商廈的「外溢效應」，其中包括新鴻基地產和恆基兆業共同擁有的國際金融中心一期和二期，空置率接近零。據房地產經紀稱，這些熱門大樓及其他炙手可熱的商廈，已有多家租戶提前數個月競逐今年稍晚甚至2027年才會釋出的樓層，形成所謂的「候補名單」。

仲量聯行大中華區聯席執行長Alex Barnes表示，中環這些大樓的業主如今不僅能大幅調高租金，還能精挑細選，看看哪些租戶最能在長期為其資產創造價值。