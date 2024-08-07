長江中心共享辦公室敗走　業主長實連裝修「執雞」再出租4000元起

疫情期間居家工作成為新常態，公司對回歸寫字樓「面對面」工作仍持保守態度，間接令本港寫字樓市場出現供過於求局面。早前新加坡成立的「過江龍」共享辦公室營運商The Great Room高調進駐中環超甲廈長江集團中心，並改裝成旗艦共享辦公室，惟承租僅一年後，便提早接近5年退場，並遺下齊全裝修及設施。近期業主長實（1113）「執死雞」，利用現有狀況，把該共享辦公室重新招租，月租由4,000元起。



上述寫字樓單位為中環長江集團中心45樓全層，面積21,334平方呎。早前由新加坡成立的「過江龍」共享辦公室營運商The Great Room以月租高達320萬元租入單位，呎租達150元，租約期長達6年至2028年。

↓↓長江集團中心45樓The Great Room早前狀況↓↓

高峰期BitMEX月租452萬進駐 呎租212元

據了解，The Great Room進駐前單位由虛擬貨幣衍生產品交易所BitMEX於2018年租用，當時月租水平達452萬元，呎租更高達212元，當時更創下全港商廈呎租最高紀錄。惟受疫情影響下，BitMEX在租約仍有一年屆滿時，將全層單位放頂租，並由The Great Room承接。

The Great Room其後進駐 兩年前月租3600元起

The Great Room進駐長江集團中心後，將全層改裝成旗艦共享辦公室，並於在2022年11月開業，用作該集團於香港第二個共享工作間，當時The Great Room表示，私人辦公室會籍，以每張辦公桌計算，月租由1萬元起。至於流動辦公桌的每月會籍由3,600元起。虛擬辦公室每月900元起，一日通行證為每日400元。

惟集團僅在長江集團中心租用一年後，於2023年底突然退場，同時並未拆除單位內的裝修及設備。

早前由新加坡成立的「過江龍」共享辦公室營運商The Great Room以月租高達320萬元租入單位，呎租達150元。

長實「執雞」原裝出租單位 月租4000元起

在The Great Room撤走後，單位業主長實將該層連裝修以月租288萬元重新放租，在今年中亦因應市況將租金調低至256萬元，呎租近120元，亦未獲租客洽租。最終，業主決定以目前單位裝修及設施，以共享辦公室模式招租。

據網上招租網站指出，該層的流動辦公桌月租由4,000元起、服務式辦公室每月由7,000元起、獨立海景辦公室月租9,000元起。

以最基本的流動辦公桌月租計算，最新月租4,000元起，較The Great Room兩年前更高出400元或一成。

長江集團中心（圖片來源：Wiki）

中環長江集團中心。

中環長江集團中心。