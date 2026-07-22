A泡沫論｜近千億元！貝萊德發債「豪賭」　Meta德州數據中心

華爾街的「資本巨鱷」們正悄然佈下一盤更大的棋局。全球最大的資產管理公司貝萊德正計劃發行超過120億美元的債券，用於為其盟友Meta在美國德克薩斯州埃爾帕索的巨型AI數據中心園區提供融資。



這也標誌着華爾街的頂級資本正繞過傳統的銀行貸款，直接通過公開市場債務工具，為科技巨頭的AI軍備競賽輸送「燃料」。

2021年5月25日，美國投資管理公司貝萊德（Blackrock）位於紐約市曼哈頓區的總部外的標誌。（Reuters）

豪擲120億美元

外電引述知情人士透露，貝萊德正計劃出售超過120億美元的債券，為Meta位於德克薩斯州埃爾帕索的數據中心園區提供融資。

這些債券將由Project Sopaipilla Holdings發行。

Project Sopaipilla Holdings是該數據中心項目的主體，Meta則持有其20%股權。

這種交易結構設計的精妙之處在於，它允許Meta在獲得數據中心使用權的同時，將絕大部分建設債務和資產留在表外，從而優化自身的資產負債表，保持財務靈活性。

此外，發行方已委託摩根大通和摩根士丹利於周三安排固定收益投資者電話會議，債券預計將於下周初定價。

今年5月，有消息稱數據中心項目Project Sopaipilla Holdings的融資總規模可能達到約130億美元。

這筆交易類似於Meta和Blue Owl Capital去年完成的近300億美元融資方案。

該方案是為路易斯安那州農村地區的一個數據中心站點提供的。

根據安排，Blue Owl持有合資公司80%的股權，Meta持有20%。

2025年2月16日拍攝的這張插圖展示了Meta的標誌。（Reuters）

先借錢，後盈利

為什麼Meta不直接自己掏錢或者向銀行借錢，而是要借道貝萊德發行債券？

這背後反映的是科技行業融資模式的深刻變革。隨着AI基礎設施建設成本的飆升，即便是現金流充沛的科技巨頭，也開始傾向於使用表外融資和項目融資。

通過成立獨立的項目公司發行債券，Meta實現了「風險隔離」。如果未來AI商業化不及預期，或者數據中心利用率低下，理論上該項目的債務違約不會直接拖垮Meta的主資產負債表。

這種模式類似於房地產開發商的融資方式，但現在被應用到了最前沿的科技領域。

對Meta而言，這座規劃容量約1吉瓦（GW）、預計2028年投入運營的AI數據中心是其大模型訓練與元宇宙戰略的命脈。

然而，面對動輒百億級別的資本開支，即便是現金流豐厚的科技巨頭也開始精打細算。

通過Project Sopaipilla Holdings的合資架構，Meta僅持有20%股權，這意味着數據中心建設期的鉅額債務將主要由貝萊德方面的實體在表外承擔。

這種表外融資模式，讓Meta在鎖定未來數據中心使用權的同時，避免了將上百億美元債務直接計入母公司資產負債表，從而優化了自身的槓桿指標與自由現金流表現。

對於貝萊德而言，這也是一場關於「收益率」的博弈。在當前的市場環境下，國債收益率雖然較高，但增長潛力有限。

而投資於由Meta信用背書的AI基礎設施債券，不僅能獲得穩定的利息回報，還能參與到AI時代的紅利分配中。

這120億美元的債券，實質上就是華爾街向硅谷收取的「算力租金」。