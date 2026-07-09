AI泡沬論｜全城搶貨！SK海力士赴美IPO超購逾7倍　周四定價

SK海力士赴美上市，彭博引述知情人士表示，SK海力士美國IPO獲得逾七倍的超額認購。這家韓國記憶晶片製造商計畫於周四定價。



部分知情人士表示，此次發行1.779億份美國存託憑證(ADR)吸引了全球多頭基金、專注科技領域的基金、主權財富基金以及專注亞洲市場的全球投資者的認購。

根據SK海力士此前向美國證券交易委員會提交的文件，每份ADR代表十分之一股普通股。彭博計算，基於該公司韓國上市股票周三收盤價為每股207.6萬韓元(1,380美元)，此次美國IPO融資規模約為245億美元。

資料顯示，SK 海力士發行規模約 280 億美元的美國存託憑證（ADR）銷售計畫，共發行 1.779 億單位 ADR，發行總額佔 SK 海力士市值約 2.5%。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

集資規模僅次阿里巴巴

彭博匯編的數據顯示，若以這一規模計算，此次IPO有望創下外國企業有史以來規模最大的美國上市交易紀錄，僅次於阿里巴巴創下的250億美元。

知情人士表示，相關磋商仍在進行中，美國上市方案細節可能調整。SK海力士發言人拒絕置評。

SK海力士今日收市升5.3%，不過在美上市前，股價反而偏軟，較月內歷史高位累瀉約25%。