Nvidia供應商中際旭創今起招股　入場費5.1萬　錄103億孖展已超購

Nvidia（英偉達）供應商﹑中國光通訊設備製造龍頭中際旭創（3308）今日（22日）起至下周一（27日）中午招股，全球發售5,450萬股H股，其中香港發售佔10%，其餘為國際發售，發售價不高於1,010元，集資最多550.45億元。



截至今日下午4時，綜合券商數據，中際旭創孖展103億元，以公開發售集資額55.1億元計，超額認購0.9倍。

該公司擬將所得款項淨額中，約35%分配至光互連產品研發的持續投入；約30%分配至擴充全球產能以支持產品升級路線；約10%分配至提升供應鏈韌性及商業化能力；約15%分配至戰略收購和投資；及約10%分配作營運資金和一般企業用途。

摩通及貝萊德等為基投

中際旭創引入多名基石投資者，包括淡馬錫、摩根大通、貝萊德、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、周大福企業等，總金額34.5億美元(約270.4億港元)，基石投資者有6個月禁售期。

該股預計7月30日上市。聯席保薦人包括高盛、中金、摩根士丹利及廣發証券。

A股市值逾1.2萬億元人民幣

中際旭創目前已在深圳掛牌，其A股（深圳﹕300308）最新報1,116.05元人民幣，跌1.8%，市值約1.24萬億元人民幣。