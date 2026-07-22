內地公募基金最新持倉曝光　騰訊阿里退出十大　一隻A股獲重倉

內地公募基金二季報披露完畢，公募基金重倉股、知名基金經理持倉曝光。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍



正在香港招股﹑Nvidia供應商之一的中際旭創（深圳﹕300308）成為公募基金第一大重倉股，持股總市值2,619.05億元（人民幣‧下同），共2,708隻基金重倉持有該股。新易盛、寒武紀分別以持股總市值2,065.91億元、1,331.73億元，位列二、三位，寧德時代為第四大重倉股。

基金持有貴州茅台貨值跌出前十

貴州茅台首度跌出前十，退至第15位，消費股首次從前十大重倉股中徹底消失。

此外，騰訊控股（0700）、阿里巴巴（9988）、紫金礦業（2899）、中國平安（2318）、小米集團（1810）退出前十，取而代之的均為熱門科技股。

公募老將也增持了科技股。二季度末，張坤旗下易方達藍籌精選基金十大重倉新增中芯國際A股（上海﹕688981）和東山精密，朱少醒十大重倉新增中際旭創。

主動型基金增持硬件股

主動權益基金對A股增持前三的公司為寒武紀、三環集團、中芯國際，二季度增持市值分別為180.22億元、165.49億元、152.17億元；減持前三的分別是寧德時代、亨通光電和中天科技。

對騰訊持倉價值減一成

主動權益基金重倉境外股前三分別為騰訊控股、中芯國際和阿里巴巴，二季度末持倉市值分別為472.25億元、465.41億元、301.76億元。

行業方面，根據基金前十大重倉股計算，截至2026年二季度末，電子仍然是第一大持倉行業，持股市值為17,664億元，較一季度大增10,605億元，行業佔比大幅上漲19.03%至36.17%，創出新高。

電力設備後退兩位至第四，被通信和醫藥生物行業超越，非銀金融重回第五大持倉行業。

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

截至2026年二季度末，管理規模超300億元的偏股型基金經理有30位。其中，董晗管理規模超1012億元，位居第一。

知名基金經理2026年二季度重倉股一覽：