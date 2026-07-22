騰訊失寵？　成內地公募基金上季減持額最多個股　股價曾瀉6%

重磅股騰訊（0700）今日（22日）一度下瀉逾6%，低見446.6元，最新報448元，跌5.5%，成交額為162.42億元。



騰訊突然下挫，與該科技股成為上季內地公募基金大手減持有關。

位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（視覺中國）

消息面上，公募基金2026年二季報披露完畢。資料顯示，騰訊成為公募基金二季度減持市值最多的個股。

另外，截至昨日（21日），南下資金連續3日淨賣出騰訊，共計18.7077億元。

騰訊

另一方面，騰訊積極推出AI產品。公司於2026世界人工智能大會（WAIC）上，在具身智能領域正式升級發布具身智能全棧方案，貫穿雲底座、模型層、平台層與應用層，全面助力機械人本體及系統開發人員提質提效。另外，在智能體領域，基於個人與企業提效需求，推出差異化的全矩陣解決方案。

企業級智能體開發平台海外版已上線

其中，面向企業用戶的騰訊雲企業級智能體開發平台ADP4.0海外版正式上線，同時發布十大行業百大場景生態計劃，目前該平台已落地30多個行業，覆蓋智能客服、知識管理、媒體生產等業務場景；面向個人用戶的騰訊WorkBuddy正式發布獨立App，成為業界首個通用鴻溝iOS、Android、鴻蒙三端的通用智能體應用。