財經視野｜馬斯克兩大困局　Tesla自由現金流轉負　機械人難量產

美股科技巨頭們的財報來襲。美國富豪馬斯克旗下﹑電動車生產商Tesla（特斯拉）於周三（22日）算後發布最新財報。



公司2026年第二季度業績呈現鮮明反差：營收創三年最高增速，交付量大幅跑贏預期；但盈利不及預期，引發資本市場擔憂。

財報公布後，特斯拉盤後跌4.32%報357.85美元。當前總市值1.4萬億美元。

Q2盈利降18%

財報顯示，特斯拉第二季度總營收282.4億美元，按年大增26%，增速創下三年新高，也大幅高於市場預期。受益於汽車強勁銷售表現，過去十二個月特斯拉累計營收首次突破千億美元。

不過亮眼增長數據之下，盈利短板成為股價下行的主導因素。

二季度，特斯拉歸屬於普通股股東的淨利潤達到11億美元。調整後每股收益（EPS）按年下降18%至0.33美元，較市場預期低超35%。當季毛利率16.8%，低於預期的19.4%；營業利潤按年下降57%僅3.98億美元（營業利潤率為1.4%），主要原因是人工智能和研發項目的運營支出增加、股票薪酬支出上升以及監管信貸收入減少。

經營現金流大幅按年提升85%至46.97億美元，但資本開支飆升142%至57.89億美元，自由現金流轉負10.92億美元，主要投向 AI 算力、電池、半導體、人形機器人產線建設。

季度末現金及投資總額為435億美元。

汽車業務上季收入增23%

分業務板塊看，汽車業務依舊是營收支柱。二季度汽車營收205.16億美元，按年增23%，顯著超出預期；能源生成與存儲收入31.39億，按年增13%；服務及其他業務45.81億，按年增50%。

從運營數據看，整車交付共交付480,126輛，按年大漲25%創二季度歷史新高；庫存天數由一季度27天降至15天，去庫存成效顯著。

超級充電樁網絡按年擴容17%，季度新增2400 + 充電樁，持續優化充電調度算法降低用戶等待時長。儲能業務量增態勢明確，儲能部署量達到13.5GWh，按年增長 41%，，創下歷史第二高的季度成績。

歐洲、中東、非洲市場儲能裝機量創新高，上海超級儲能工廠產能持續爬坡。能源轉型業務長期成長邏輯不變。

AI 軟件業務同樣釋放積極信號。FSD 訂閲用戶按年增長56%至148萬，北美新車FSD選配率超55%，自動駕駛付費滲透率持續走高。

算力層面，特斯拉持續加碼AI基礎設施，德州工廠算力規模持續擴容，第二代 AI 超算 Cortex 2 持續推進建設，為自動駕駛與人形機器人研發提供支撐。

在新業務落地層面，Robotaxi與人形機器人有序推進。

Cybercab持續開展道路測試，無人監督Robotaxi服務持續在美國多座城市擴張；Optimus 生產線進入安裝階段，特斯拉正式啟動機器人大規模量產籌備。

長期成長賽道持續落地，構成特斯拉區別於傳統車企的核心價值敘事。

特斯拉Roadster超跑安全非首要目標！（Tesla）

全年資本支出將超250億美元

特斯拉正站在增長與盈利的博弈路口。利潤走弱背後，鉅額資本投入是關鍵原因。

電話會上，馬斯克直言Optimus是特斯拉最難規模化量產的產品。

人形機器人、Robotaxi、自動駕駛算力均屬於前置投入、遠期兑現的賽道，短期持續侵蝕利潤。

馬斯克說，對於電動汽車，特斯拉可以向現有供應商採購車輪、側後視鏡和擋風玻璃等特定零部件。但對於Optimus，沒有供應鏈。

他表示，機器人上的所有東西都是新的，公司不得不完全在內部製造所有東西。

因此，Optimus製造規模擴大的初始階段將相當平緩且漫長。

馬斯克稱，今年是資本支出巨大的一年。

特斯拉明確表示公司正處於有史以來最大規模投資階段，全年資本開支預計超250億美元，且規模未來兩三年還將繼續上行。

2026年4月29日，馬斯克（Elon Musk）出席在美国加州奧克蘭聯邦法院。（Reuters）

二季度資本開支按月翻倍，直接導致自由現金流錄得負10.9億美元，為兩年以來首次轉負。

儘管現金流虧損規模優於市場悲觀預期，但連續投資下現金流持續承壓的前景，引發投資者警惕。

機構觀點指出，當前市場最大疑慮在於：大規模投入能否按時轉化為商業化收益，毛利率短期內難以修復，或將使得特斯拉多個季度維持負現金流狀態。

當下，市場已經不再單純為銷量增長付款，投資者更加關注毛利率企穩信號、FSD 商業化提速進度，以及 Optimus、Cybercab 可量化的商業化里程碑。

若遠期 AI、出行服務、人形機器人順利兑現價值，當前投入將構築深厚壁壘；倘若新業務落地節奏不及預期，持續承壓的利潤水平或將持續壓制估值。