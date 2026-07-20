國產電動車稱霸香港　比亞迪僅次Tesla排第二　東風廣汽飆逾7倍

香港一直被視為中國電動車企業出海第一站，自2025年以來，國產電動車正逐漸佔領香港汽車市場，改變由國際品牌主導的市場格局。



據BitAuto.hk整理運輸署2026年上半年數據顯示，純電車佔新車登記量突破九成，內地新能源品牌更成為火車頭，Tesla及比亞迪分別以6026輛及5042輛位列品牌銷量冠亞軍，共佔市場近半壁江山。廣汽、極氪、小鵬、東風、騰勢等國產品牌銷量更按年錄得倍數增長，傳統日系及歐洲品牌份額則持續收縮。



比亞迪旗下豪華品牌騰勢（Denza）新發布的Z Convertible EV敞篷電動車。（Reuters）

數據顯示，2026年上半年香港私家車新車首次登記品牌前10榜單中，國產品牌佔6席，比亞迪次於Tesla位居第二，其旗下騰勢亦以1178輛排第8，若共同統計則力壓Tesla。另外，東風、廣汽按年增長比例分別達到867.6%、702.8%。

車型方面，中型純電SUV為上半年最搶手類別，Tesla Model Y及Model 3佔據單一車型頭兩位，國產的極氪7X、比亞迪海獅7（Sealion）、Atto 2及小鵬G6緊隨其後；榜單前10，國產車型佔據7席。

運輸署公佈2026年上半年電動車數據。（BitAuto.hk）

香港一向被視為國產汽車「出海」第一站，能夠在由國際品牌為主導的香港市場迅速站穩腳跟，有業內分析指，關鍵在於國產車針對香港右軚環境、狹窄街道及有限泊車空間等方面，及時作出調整；加上定價、車型覆蓋入門家庭車至豪華MPV；以及配合陳列室、維修中心及零件供應網絡陸續完善，使消費者對售後服務的疑慮正逐步消除。

值得注意的是，「2026國際汽車博覽會（香港）」日前召開，比亞迪亦展示針對香港作出的閃充調整。該「閃充技術」將結合第二代刀片電池，實現「5分鐘充好、9分鐘充飽」的極速體驗，電池經歷500次閃充循環及10倍新國標撞擊試驗後不起火不爆炸，官方更承諾電芯終身保修。針對香港車位狹小問題，比亞迪全球首創「滑軌懸吊式T型樁」，槍線懸空杜絕地面纏繞，滑軌設計可左右移動對應不同車型充電口，用戶透過手機App綁定後即可「即插即充、無感支付」。

回顧2025年，比亞迪全年新車登記9751輛，當時已首次超越Tesla奪得香港全品牌銷量冠軍，海獅07EV更以5680輛成為年度最暢銷單一車型，是中國品牌首次在香港「雙冠加身」。

比亞迪香港運營總監張景榮曾表示，未來將繼續以技術創新、產品及服務守住領先地位，為香港消費者提供更多綠色出行選擇。目前比亞迪在灣仔、九龍灣、尖沙咀等核心商圈已開設逾10家門店，產品覆蓋不同需求層級，同時配合「港車北上」提供跨境配套服務。

商用車電動化方面，今年上半年進展仍較私家車緩慢，主要受制於街外充電設施不足及車型選擇有限。不過，隨著政府延長電動商用車首次登記稅豁免優惠，業界預期下半年需求有望回升。

下半年，多家內地及海外車企計劃推出全新右軚純電車，涵蓋小型車、家庭SUV、七座車及豪華車等細分市場。有報道指，按港府推動2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車的目標，令電動化已成為不可逆轉趨勢，而擁有完整新能源產品陣容及成熟供應鏈的國產品牌，預料仍有進一步提升香港市場份額的空間。