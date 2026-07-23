證監會與大馬證委簽MOU　擴大基金互認及促進簡化雙重上市框架

證監會與馬來西亞證券事務監察委員會（馬證委）今天簽訂諒解備忘錄，將加強合作和信息交換，以擴大基金互認安排及簡化雙重首次公開招股上市框架。該諒解備忘錄擴大了基金互認安排下的合資格投資產品範圍，並為兩地市場之間的雙重首次公開招股上市建立簡化的框架。



證監會行政證監會行政總裁梁鳳儀。（蘇煒然攝）

證監會行政總裁梁鳳儀與馬證委主席拿督穆罕默德‧法伊兹‧阿兹米（Dato’ Mohammad Faiz Azmi），於馬來西亞吉隆坡簽訂該諒解備忘錄。財經事務及庫務局局長許正宇，馬來西亞財政部財政部秘書長丹斯里佐漢‧馬哈末‧麥里肯（Tan Sri Johan Mahmood Merican），馬證委董事總經理拿汀巴杜卡 Azalina Adham及證監會主席黃天祐在場見證。

於吉隆坡簽訂MOU

一行33人的香港業界領袖代表團亦親臨見證上述簽訂儀式，他們代表了廣泛的金融領域，包括資產管理公司、莊家和投資銀行。該代表團成員當中，包括香港投資基金公會及香港中資基金業協會的主席。他們代表的資產管理公司，其合計投資組合佔香港交易所買賣基金和槓桿及反向產品市場的總市值超過80%。

2026年3月19日，馬來西亞吉隆坡，單軌列車穿越當地的購物和娛樂區武吉免登（Bukit Bintang）。（Reuters）

黃天祐指港馬兩地互信根基深厚

證監會主席黃天祐表示，多年來，香港與馬來西亞的資本市場以深厚互信為根基，並對回應市場需求作出堅定承諾，雙方一直維繫著高效務實的監管合作，共同締造了良好的局面。兩地市場分別擔當著全球資本連接中國內地及東南亞市場的關鍵金融樞紐，優勢互補，相得益彰。我們將繼續鞏固這份夥伴關係，促進共同繁榮發展。