交易所構建聯盟！　港交所加馬來西亞交易所為認可證券交易所

港交所(0388)全資附屬聯交所宣布，已新增馬來西亞交易所為認可證券交易所。日後，在馬來西亞交易所主市場主要上市的公司可以在香港申請第二上市。東南亞地區的認可證券交易所數目將增至4家，其餘3家分別為印尼證券交易所、新加坡交易所及泰國證券交易所。

港交所於今年初與馬來西亞交易所簽署合作備忘錄，此次新增馬來西亞交易所為認可證券交易所，反映雙方在加強兩地市場聯繫的承諾，致力為發行人及投資者提供更多跨境投資機遇。此外，今天香港證監會與馬來西亞證券監督委員會於吉隆坡簽署另一份合作備忘錄，旨在深化兩地市場的聯繫。

陳翊庭︰望促進兩地市場在資本

港交所行政總裁陳翊庭表示，馬來西亞是東南亞地區最具活力和與國際市場聯繫最緊密的經濟體之一，而香港則是亞洲領先的國際金融中心，也是通往中國機遇的門戶。透過為發行人和投資者創造更高效的融資渠道，集團希望促進兩地市場在資本、理念和機遇等各方面的雙向流動。

馬來西亞交易所行政總裁拿督法迪爾莫哈末表示，歡迎香港交易所將馬來西亞交易所納入為認可證券交易所，為馬來西亞上市公司透過在香港第二上市拓展國際投資者基礎、接觸更多元資本來源創造新機遇。

馬來西亞交易所成為聯交所認可的第21家海外證券交易所，讓聯交所的認可證券交易所名單擴展至遍布全球19個國家，進一步擴大聯交所的全球網絡，加強香港與主要增長市場的聯繫。