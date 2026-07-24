Tesla暴瀉14.5%　空軍火中取栗！ 　「沽空」首富單日賬賺逾330億

特斯拉﹙Tesla﹚股價周四大幅下挫，做空者有望大賺一筆。該股目前的本益比為152倍，在七巨頭中估值最高，而次季自由現金流為負10.9億美元。資料顯示，Tesla今年累瀉近三成，空頭今年迄今的賬面收益達到約90.8億美元。



特斯拉股價周四下跌14.5%，創逾一年來最大跌幅！（Tesla）

有望獲43億美元mark-to-market利潤

特斯拉股價周四下跌14.5%，創逾一年來最大跌幅。此前，該公司第二季度利潤不及預期，再度引發市場對其人工智能(AI)和機器人雄心的擔憂。

彭博報道指出，S3 Partners董事總經理Ihor Dusaniwsky表示，這輪拋售使得押注特斯拉股價下跌的投資者有望獲得約43億美元﹙約335億港元﹚的單日盯市(mark-to-market)利潤。S3數據顯示，特斯拉約3%的股份被賣空。

「隨著特斯拉以極為激進的資本支出時間表繼續推進其宏大的AI目標，我們對其AI進展提速的節奏保持高度謹慎，而且該股估值中已經隱含了很高的預期門檻，」法國巴黎銀行分析師James Picariello在報告中寫道。他重申對該股相當於「賣出」的評級，並維持280美元目標價。

S3數據顯示，特斯拉約3%的股份被賣空。

目前的本益比為152倍

彭博又稱，按未來12個月預估收益計算，特斯拉目前的本益比為152倍，在七巨頭中估值最高，今年表現也是最差。周四下跌後，該股2026年以來累計跌幅接近30%，空頭今年迄今的賬面收益達到約90.8億美元。

特斯拉面臨的AI爭議與其他科技巨頭並不相同。儘管投資者批評一些公司將大量資金投入回報不確定的AI項目，但部分特斯拉投資者擔心的卻是該公司在推動自動駕駛出租車和人形機器人上市方面投入不足。與此同時，遜於預期的汽車業務利潤率，也讓市場對其核心業務是否足以支撐未來願景及計畫支出產生新的疑問。

根據S3 Partners數據，特斯拉在七巨頭中賣空比例最高。該群體中賣空比例第二高的是Meta Platforms Inc.，其流通股中僅1.6%被賣空。

晨星力排眾議 唱好TESLA

不過，並非所有人都轉向看空。Vanda Research的Viraj Patel表示，周四，特斯拉是散戶買入力度最大的股票，淨買入達到4200萬美元。晨星分析師Seth Goldstein表示，特斯拉股價目前已被低估，他仍看好公司未來的強勁成長。

「對長期投資者而言，我們認為這輪回調是一個不錯的機會，」Goldstein在報告中寫道。他認為特斯拉的公允價值為450美元。

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次季自由現金流為負10.9億美元

特斯拉周三在聲明中表示，第二季度經調整後每股純益為33美分。這遠低於彭博匯編分析師平均預期的51美分。該公司還報告了自由現金流為負10.9億美元，逾兩年來首次單季錄得負數。

特斯拉財務長Vaibhav Taneja重申，公司今年支出將超過250億美元。特斯拉第二季度資本支出為58億美元。按這一速度計算，公司全年資本支出約為170億美元，明顯低於其目標。

特斯拉財務長Vaibhav Taneja重申，公司今年支出將超過250億美元。Taneja在業績電話會議上表示，隨著特斯拉尋求在六座工廠擴大汽車、電池和機器人產能，未來幾年支出規模將繼續成長。