「中國巴菲特」首季持倉曝光　操盤200億美元　清倉阿里買特斯拉

有「中國巴菲特」之稱段永平管理的H&H International Investment基金向美國證監會（SEC）提交最新13F文件，披露2026年第一季度美股持倉全貌。截至3月31日，該基金持倉總市值達200.04億美元，較去年四季度末的175億美元增長約16%，規模首次突破200億美元關口。



持倉標的上，基金一季度持倉增至19家公司，其中8只為新建倉。規模小有擴張但核心倉位並未稀釋。前五大重倉股合計佔比高達86%，前十大持倉佔比達99.2%，整體風格仍然高度集中。

減持蘋果增持英偉達

個股層面，蘋果（AAPL）雖遭減持341萬股，降幅約10.6%，仍以36.7%的佔比穩居第一重倉；巴郡（BRK.B）獲增持197萬股，佔比升至21.9%，守住第二大倉位。英偉達（NVDA）成為本季最亮眼的增持標的，持股數量大增91%至1384萬股，市值佔比躍升至12.1%，由上一季度的第五位躍升為第三大重倉。拼多多（PDD）亦獲加倉821萬股，增幅逾七成，以10.1%的佔比位列第四。

H&H International Investment基金最新季度變化。（圖源：whalewisdom.com截圖）

“破冰”建倉特斯拉 信息技術板塊有所調整

值得注意的是，特斯拉（TSLA）本季首次進入組合即被買至第五大重倉，持股340萬股，市值約12.7億美元。谷歌（GOOG）獲近翻倍增持，迪士尼（DIS）倉位翻倍；西方石油（OXY）則被減持約兩成。與此同時，阿里巴巴（BABA）、阿斯麥（ASML）及CoreWeave（CRWV）遭清倉。

從行業分佈看，基金一季度金融與消費板塊佔比明顯抬升，信息技術板塊權重有所回落，能源板塊則維持穩定。