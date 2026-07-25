中美AI競賽｜Kimi K3面世後　美科技大佬喊︰推動開放權重AI模型

由英偉達和微軟牽頭的科技企業聯盟呼籲政策制定者推動開放權重人工智能模型的發展，並稱這對確保美國維持技術領先地位至關重要。



據彭博報道，包括Palantir Technologies Inc.和Meta Platforms Inc.在內的科技公司周五在一封聯名信中表示，採用開放方式開發AI軟件，對於持續推動人工智能及其他關鍵經濟領域的創新十分重要。開放權重模型允許用戶下載並自行定制相關技術，因此對開發者和企業而言用途更加靈活。

聯名信稱：「開放權重模型是這一基礎的重要組成部分，因為它們能讓先進AI更易獲取、更具適應性，並得到更廣泛應用。」英偉達執行長黃仁勳在新開設的個人X賬戶發布首條帖文時分享了這封信。微軟執行長薩提亞·納德拉也通過自己的賬戶轉發。

2026年7月17日，中國上海，人們在世界人工智能大會上，走過中國人工智能（AI）企業月之暗面的展位，而該展位正推廣其最新的Kimi K3模型。（Reuters）

這封聯名信發布前一周，中國初創企業月之暗面推出開放權重模型Kimi K3，並稱其性能可與OpenAI和Anthropic PBC的頂尖產品媲美。該模型發布後引發投資者不安，也促使華盛頓政策制定者提出收緊對中國AI技術的限制。

這些科技企業並未在信中提及中國或月之暗面，而是強調有必要加強並維持美國在AI領域的競爭力。

聯名信稱：「衡量美國AI領導力的標準，不應只是某一個前沿AI模型，而應看美國能否建立一個強大、開放並滲透到各個行業的生態系統。這對於在全美創造創新和繁榮機會至關重要。」