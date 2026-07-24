中美AI競賽｜白宮擬禁內地AI模型　美企力促勿禁否則數百企業倒閉

美國科企接連指出內地人工智能（AI）企業發動蒸餾攻擊，美國政府更指出，會就有否蒸餾美國模型，若涉及竊取知識產權，不排除會進行制裁。不過據《POLITICO》報道，包括Proton及創業孵化器Y Combinator在內、接近200間企業和機構聯署致函美國總統特朗普，促請政府不要全面禁止美國企業使用中國開源模型，否則將面臨重創新一代美國初創公司的風險。



報道指，月之暗面發布Kimi K3後，有消息稱特朗普政府正考慮限制中國AI模型，令事件迅速升溫。

小型科企向白宮致函

新成立的小型科技企業協會（Little Tech Association）周三（22日）分別致函特朗普、商務部長盧特尼克及白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios，主張政府應採取有針對性的保障措施，而非全面禁止中國模型。

資料圖片：可見寫有「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械人手。（Reuters）

稱開源模型具鞏美領對地位

聯署企業指出，美國要維持AI領導地位，一方面需要發展具世界競爭力的本土開源模型，另一方面亦應讓美國開發者繼續使用已在全球流通的開放模型。

協會警告，即使美國禁止境內企業下載中國模型，亦難以阻止相關技術在其他市場傳播，反而會削弱美國的初創企業。

AI基建初創公司Particle創辦人Suhail Doshi表示，若相關模型被禁，可能有「數百間公司即時倒閉」。他亦直言，禁令將有利Anthropic等大型模型供應商，因為屆時初創公司只能被迫轉用收費較高的Anthropic或OpenAI。

白宮發言人Liz Huston回應稱，特朗普政府將繼續推動創新，以擴大美國在AI領域的領先優勢。另一名白宮官員則表示，任何政策均會由政府正式公布，在此之前有關禁令的報道均屬未經證實的揣測。

報道引述消息人士指出，白宮及內閣高層曾討論相關議題，但並未認真研究全面禁止中國開源模型。