中美AI競賽｜美國近200家初創企業致函特朗普　籲勿封殺中國模型

格隆匯7月25日｜據美國政治新聞網站Politico，接近200間硅谷初創企業透過新成立的「小型科技協會」，聯名致函美國總統特朗普，敦促華府不要全面切斷美國企業獲取中國人工智能(AI)模型的渠道，否則可能會扼殺新一代美國初創企業的發展。這是硅谷極具有影響力的初創企業團體，首次針對特朗普政府最受關注的AI議題之一聯合發聲，爭論焦點在於華府是否應該限制美國企業使用中國企業的AI模型。

該協會指出，美國要維持AI領導地位需要兩樣東西，一是能夠領先世界的美國本土開源模型，二是讓美國開發者能夠持續使用全球範圍內現有的開放模型。政府應採取有針對性的保障措施，而不是實施廣泛的禁令。協會警告，禁止美國人下載中國的AI模型並不能阻止這些模型在其他市場的傳播，反而會削弱美國初創企業的競爭力。美國大量初創企業依靠成本更低的中國AI模型開發產品，無力承擔Anthropic、OpenAI等本土AI的高昂費用。他們擔心，一旦封禁中國模型，美國少數幾間AI巨頭將獲得更大優勢。

新聞網站Axios早前稱，美國政府正考慮對中國AI模型實施禁令，試圖抵禦中國的低成本開源模型的威脅，並保護佔據行業主導地位的美國本土AI企業。