中美AI競賽｜英偉達擴大與SK集團合作　黃仁勳︰這是韓國黃金時代

彭博報道指，英偉達將向Naver Corp.投資10億美元，為正在韓國建設的一個人工智能(AI)數據中心提供資金支持。

英偉達周五晚間表示，這筆資金將使互聯網和雲服務提供商Naver得以將該數據中心的規模擴大至原先的三倍以上。該數據中心將採用英偉達的AI計算硬體。

此外，英偉達還在與SK集團合作，在韓國建設總容量超過2吉瓦的AI數據中心。英偉達稱，SK Telecom Co.建造的「AI工廠」中的首個項目將於明年投入運營。

「這是韓國的黃金時代，」英偉達執行長黃仁勳在接受彭博電視採訪時表示。「他們的半導體業務蓬勃發展，他們的工業業務也在蓬勃發展。你知道，這是一個有能力幫助世界構建AI基礎設施的國家。」

對英偉達而言，與SK集團深化合作將有助於其獲取計算機內存晶片供應。SK集團旗下SK海力士及其在本土的競爭對手三星電子是這一關鍵組件的兩大供應商。隨著全球AI數據中心建設熱潮持續推進，這些晶片正面臨供不應求的局面。

英偉達表示，將協助SK海力士設計未來高帶寬內存晶片，此舉將有助於保障供應。該公司還表示，與SK集團合作的這項「AI計畫」總價值將超過5000億美元。

黃仁勳在採訪中稱，這個數字包括英偉達用於採購內存晶片的支出，以及SK集團購買英偉達超級計算機的支出。「因此，我們雙方的交易額將達到5000億美元，」他說道。