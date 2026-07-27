財經視野｜上市即封神！　野村稱長鑫享雙重溢價　市值劍指8萬億

國產DRAM龍頭今日（27日）重磅來襲，國際投行拋出唱多研報。長鑫科技（上海﹕688825）首日高收465.82%，報49元（人民幣‧下同），市值3.27萬億元，位居A股第一。



長鑫科技此次IPO發行價為8.66元，募資約579億元（超額配售選擇權全額行使前），為科創板迄今規模第一大IPO。

此次投資者中一簽賺約2萬元。

就在長鑫上市首日，野村發布首次覆蓋研報。

該行給予其「買入」評級、對應目標價116元，較8.66元 IPO發行價上漲空間超12倍，對應目標市值7.76萬億元。若以今日收市價計算，潛在升幅136%。

野村立足AI帶來的結構性存儲缺口，完整解讀長鑫科技的中長期投資價值。

其認為，在全球AI驅動的內存需求呈指數級增長而供應受阻的背景下，作為中國最大的DRAM製造商，長鑫科技正處於「皇冠明珠」般的核心位置，其市場份額擴張將不可阻擋。

唱多長鑫

野村分析師團隊在報告中指出，內存行業已進入一個由AI驅動的結構性增長新階段。

自2025年第三季度起，AI推理需求催生了商品DRAM、HBM（高帶寬內存）和SSD並駕齊驅的「三重超級周期」。

研報的核心論據建立在AI代理（Agentic AI）對內存的巨大消耗上。

一個完整的AI代理任務需經歷從用戶請求、模型加載、推理規劃到工具執行、多步迭代等八個階段。

其中，KV-Cache（鍵值緩存） 在推理過程中呈指數級膨脹，尤其在「多步迭代」階段，內存壓力將達到頂峰。

長鑫科技（CXMT）近日在科創板IPO招股說明書（申報稿）中披露了驚人業績。公司預計2026年上半年實現營業收入1100億至1200億元。（財聯社）

為了量化這一需求，野村假設，即便考慮KV量化、PagedAttention等內存效率技術帶來的最高5倍的壓縮效果，2026年至2030年，全球AI驅動的內存使用量複合年增長率仍將超過60%（總量增長超7倍）。

在最極端情況下，若AI機器人自主運行任務，需求上限將僅受限於基礎設施和資本支出。

與狂飆的需求形成鮮明對比的是，半導體產能擴張正面臨潔淨室、設備、材料和人才的「四大瓶頸」。

野村預估，全球內存供應端在2026-2030年的複合增長率僅為30%至40%，遠低於需求的60%+，供不應求將成為常態。

合肥長鑫存儲CEO朱一明。（網絡圖片）

這為長鑫科技提供了絕佳的「超車」窗口。

報告特別強調，儘管中國市場消耗了全球約25%的DRAM，但以長鑫科技為首的國內廠商產值份額僅佔全球10%，自給率僅有30%。

這意味着巨大的國產替代空間。

野村預測，憑藉產能擴張和製程節點遷移，長鑫科技的比特出貨量複合增長率將達40至45%，遠高於行業平均水平，其全球市場份額將從當前的約10% 提升至2028年底的18%，逐步逼近美光（Micron）的體量。

對標美光、享「中國溢價」？

在技術層面，野村估計長鑫科技2026年的主流製程為16nm至17nm（1x-1y節點），DDR5良率達80%，並計劃於2027年實現HBM3量產。

雖然與海外領先者仍有約5年代差，但通過不依賴EUV光刻機的技術路徑，公司仍能向10nm至15nm節點演進。

基於此，野村給出了極具想象力的估值模型。

研報預計長鑫科技2026-2028年銷售額和歸母淨利潤複合增長率分別達63%和74%。

目標價116元基於20倍2028年預期市盈率（EPS為5.8元人民幣）。

這一估值邏輯的核心在於「雙重溢價」：

1） 對標美光：

美光過去5年平均市盈率僅約10倍，但野村認為長鑫科技應享有2倍於美光的估值，即20倍；

2） 中國市場溢價：

參照中美兩地上市的半導體設備公司估值差異，A股市場通常給予更高的估值倍數。

這一定價反映了市場對長鑫科技作為中國DRAM產業唯一規模化「火種」的戰略價值重估。

儘管前景光明，野村也明確提示了風險，最大的不確定性來自地緣政治。

整體而言，野村的這份研報不僅是對長鑫科技個股的看好，更是對「AI時代，算力即權力，存儲即邊界」這一宏大敘事的確認。