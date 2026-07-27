財經視野｜內地版海力士長鑫登陸A股　帶挈一間科企勁賺1600億！

有內地版海力士之稱的內地記憶體晶片生產商長鑫科技（上海﹕688825），今日（27日）正式登陸A股科創板。該公司甫上市不單止創下多項記錄，並以超過3.6萬億元（人民幣‧下同)市值，成為市值最大的A股上市公司。



隨著長鑫掛牌，讓公司股東及管理層財富大增，其中持有公司股權5%的阿里（9988），賬面勁賺逾1,600億元。當日阿里對長鑫投資76億元，按最新市值計算，阿里所持長鑫股權對應價值超1,700億元，投資浮盈超1,600億元，上市後總收益倍數超20倍。

長鑫科技（CXMT）近日在科創板IPO招股說明書（申報稿）中披露了驚人業績。公司預計2026年上半年實現營業收入1100億至1200億元。（財聯社）

小米亦持有長鑫

小米（1810）同樣持有長鑫股份。據長鑫IPO說明書顯示，掛牌後湖北小米持股為0.19%。

據《一財》，截至早盤收市，長鑫科技的14名董事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬合計間接持有該公司20.34億股，按照中午收市價54.65元計算，持股市值合計達到1,111.79億元，每人的持股市值均超1億元。

合肥長鑫存儲CEO朱一明。（網絡圖片）

董事長朱一明持股價值870億元

其中，董事長朱一明和董事、總裁、核心技術人員曹堪宇持股市值超過百億元，分別為869億元、115.96億元。

另有5名高管持股市值超過10億元，分別為執行副總裁朱文菊（29.15億元），聯席總裁張羽（27.65億元），高級副總裁、財務負責人黃丹陽（19.83億元），高級副總裁、核心技術人員李紅文（15.23億元），副總裁、董事會秘書袁園（11.07億元）。