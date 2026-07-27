AI需求帶動　港6月出口增逾53%　對星台出口增幅達八成｜香港經濟

政府統計處今日（27日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年6月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升53.4%和45.4%。政府發言人表示，六月商品出口繼續飆升。由於全球對人工智能相關電子產品的需求持續強勁，商品出口貨值按年增長53.4%。出口至大部分主要市場繼續大幅上升。



繼2026年5月份錄得40.8%的按年升幅後，2026年6月份商品整體出口貨值為6,411億元，較2025年同月上升53.4%。同時，繼2026年5月份錄得42.0%的按年升幅後，2026年6月份商品進口貨值為6,930億元，較2025年同月上升45.4%。2026年6月份錄得有形貿易逆差520億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

上半年出口貨值增近4成

2026年上半年的商品整體出口貨值較2025年同期上升39.1%。同時，商品進口貨值上升40.6%。2026年上半年錄得有形貿易逆差2,946億元，相等於商品進口貨值的7.9%。

經季節性調整的數字顯示，2026年第二季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升13.8%。同時，商品進口貨值上升9.0%。

2026年6月份與2025年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升54.4%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升83.0%）、台灣（升79.9%）、中國內地（內地）（升59.2%）、越南（升55.9%）和泰國（升52.3%）。

對星台出口增8成

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升176.7%）、越南（升106.8%）、印度（升95.4%）、馬來西亞（升62.4%）和內地（升41.0%）。

2026年6月份與2025年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,218億元，升57.2%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增459億元，升93.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增328億元，升69.9%）。

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,207億元，升54.2%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增374億元，升67.3%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增246億元，升53.6%）。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

2026年上半年與2025年同期比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增5,609億元，升47.7%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增1,567億元，升58.2%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增1,226億元，升33.7%）。

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增5,576億元，升47.0%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增2,040億元，升71.5%）和「非鐵金屬」（增930億元，升197.8%）。

料AI相關電子產品需求續支持港商品貿易

政府發言人表示，6月商品出口繼續飆升。由於全球對人工智能相關電子產品的需求持續強勁，商品出口貨值按年增長53.4%。出口至大部分主要市場繼續大幅上升。

展望未來，全球對人工智能相關電子產品的蓬勃需求應繼續為香港商品貿易表現帶來支持。然而，近期中東地緣政治緊張局勢再度升溫，值得注意。政府會繼續密切監察相關情況對出口表現可能出現的影響。