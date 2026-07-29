馬斯克自嘲為前萬億富翁　SpaceX股價再破底　曾較招股價累挫2成

全球首富馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX，周二（28）股價一度再跌5.7%，低見107.01美元，創6月12日掛牌以來新低，並且較發行價135美元累計下跌20.7%。



該公司市值較6月16日高峰時蒸發1.2萬億美元。SpaceX昨晚收市股價轉升2.6%報116.41美元。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

上周五成功發射星艦

上周五（24日），SpaceX第13次發射巨型火箭，集團表示本次飛行完成所有主要目標，這也是第三代星艦的第二次飛行；由於此前幾次延誤，本次發射任務推遲了約一周。據分析員指出，SpaceX最近一次星艦飛行測試近乎完美，但這次成功發射並不足以扭轉股價持續下跌的頹勢。

下周二（8月4日），SpaceX即將發佈第二季業績報告，將是SpaceX作為上市公司的首份成績表，業績表現可能會進一步加劇股價壓力。

2026年6月12日，SpaceX高層與員工慶祝公司上市（Reuters）

逾9億股將於下周四解禁

根據SpaceX的180天禁售期規定，最多37%的內部人士持股可能在下個月解禁交易，首批最多9.115億股將於8月6日解禁。馬斯克和其他部分內部人士持有的股票，合計佔IPO前流通股的63%以上，則需要遵守較長的禁售期。

隨著SpaceX股價屢創新低，拖累馬斯克身家大幅蒸發。馬斯克身家由高峰期逾1萬億美元，縮減至周二（28日）的7,240億美元。日前他亦於社交媒體上發文自嘲為前萬億美元富豪。