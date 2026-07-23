SpaceX解禁潮前夕再急瀉！　馬斯克此前批死：淡倉生存概率極低

美股收盤，SpaceX急挫6.7%，低見115.26美元，遠低於135美元的IPO發行價。淡倉正以前所未有的速度湧入SpaceX。面對空倉規模大增，馬斯克回應稱，長期維持SpaceX重大空倉的公司，生存概率非常低。



沽空比例增至32%！近期，SpaceX成為淡倉重點做空標的。

根據S3 Partners數據，目前約有2.06億股SpaceX股份被沽空，約佔公司可公開交易流通股的32%。

而僅一周前，這一數字尚為1.85億股或29%；約一個月前，淡倉持倉僅4000萬股左右，佔流通股比例不足7%。

做空邏輯的核心指向估值。據Morningstar測算，公司的公允價值約為62—63美元，而IPO發行價約135美元，股票存在明顯估值溢價。

部分投資者質疑，SpaceX股價是否已經提前消化大部分未來增長預期。此外，自上市以來，運營層面的不確定性也持續影響市場情緒。

近期，星艦火箭因發動機點火故障兩度中止發射，令外界對其技術路線的推進節奏產生疑慮。

Integrity Asset Management投資組合經理Joe Gilbert認為，發射失利的時機對公司敘事而言並不理想，投資者正在降低頭寸風險、重新審視估值，市場樂觀情緒正在緩慢消退。

S3研究主管Matthew Unterman表示，沽空者持續在多項即將到來的關鍵催化因素前增加倉位，包括公司作為上市公司首次公布業績，以及其後禁售期屆滿。

面對不斷膨脹的淡倉陣營，馬斯克強調，如果SpaceX達成目標，公司價值將超越整個地球。

摩根士丹利判斷，到2040年，太空經濟有望成長為規模達一萬億美元的市場。

該行預計，僅太空網路與寬帶領域的市場容量就將達到5070億美元，而 SpaceX憑藉先發優勢與可回收火箭技術壁壘，具備搶佔大量份額的有利條件。

總之，在馬斯克及其支持者看來，太空經濟的上行空間遠超傳統地球估值模型所能衡量，當下股價回落，只是長達數十年上漲周期中的短期調整。

2026年5月21日，美國德州星際基地，SpaceX星艦飛船位於超重型推進器頂部，準備進行星艦飛船的第12次試飛。（Reuters）

史詩級解禁潮逼近

眼下，牽動整個市場情緒的兩大事件正逐步臨近。周一，SpaceX宣佈，將於8月4日發布上市之後的首份財報。Ronald Epstein預測，公司二季度每股虧損0.16美元，去年同期每股虧損0.34美元。他同時提出，除現有的火箭發射與衛星互聯業務外，在軌計算或將成為SpaceX未來新的增長方向。

值得注意的是，財報落地兩天後，市場即將迎來史上規模罕見的股份解禁窗口。

與傳統IPO解禁相比，SpaceX將採用分批解禁方案，允許內部人士分階段減持，防止集中拋售引發股價劇烈波動。

據招股說明書，首批最多約9.115億股內部人士持股將解除限售，涉及市值高達1160億美元。

而這只是開始，到今年年底，全市場可流通股份總量將從目前的約6.39億股躍升至53.3億股，增幅超過七倍。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

另外，招股書還披露了一項觸發條款：如果在財報披露前十個交易日當中，有五個交易日的收盤價較IPO發行價高出至少30%，將額外解鎖10%的股份。

不過，按照當前股價水平，市場普遍認為達成條件的可能性較低。

Siebert Financial首席投資官Mark Malek表示，如果將未來陸續到期的鎖定期納入考量，許多投資者可能已經重新審視了最初的投資邏輯，而此前觀望的潛在投資者正在等待更低的入場時機。

「隨着估值逐步回歸合理區間，這樣的機會很可能出現。」SLC Management董事總經理Dec Mullarkey進一步稱，市場追逐SpaceX的熱度逐漸回落，公司股票和債券均正被計價更多風險。