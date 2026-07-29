晶片股拋售潮中奇葩！　希捷季績爆靚兼預告營收續增長　盤前飆5%

拯救美股「晶片拋售潮」，存儲巨頭交出史詩級業績答卷。周二（28日）美股盤後，Seagate（希捷科技）公布了亮眼財報和利潤指引。



公司單季業績大超預期，全年營收、利潤、現金流紛紛刷新歷史紀錄，同時還給出了強勁的業績指引。

受此影響，原本收跌逾8%的希捷科技股價，在今日（29日）盤前彈升半成。

6月下旬以來，美股存儲板塊開啟大幅回調，公司股價已累計下跌近29%。

不過今年迄今，該股仍保持着約172%的漲幅。

上季多賺164%

用「鈔能力」為AI存儲正名財報顯示，希捷2026財年第四季度營收按年增長48%，達到36.29億美元。公司實現淨利潤12.94億美元，按年激增逾164%。

當季，GAAP稀釋後每股收益5.58美元，按年增長約149%。非GAAP口徑調整後每股收益按年增長約120%至5.71美元，較市場預期高12.4%。

GAAP運營利潤率為43%；調整後運營利潤率達到44.6%，高於分析師預期的41.9%。

GAAP毛利率為52.3%，非GAAP毛利率為52.7%。

第四財季，公司經營活動產生的現金流為13億美元，自由現金流為11億美元。

縱觀2026財年，希捷同樣交出了一份創紀錄的成績單。

公司全年營收121.95億美元，按年增長34%。

全年GAAP毛利率45.6%，非 GAAP 毛利率46.1%，較去年同期分別提升10.4、10.3個百分點。

全年自由現金流逾31億美元

GAAP淨利潤31.84億美元，按年上漲116.75%，非GAAP淨利潤35.38億美元，按年增長超 100%。

GAAP稀釋每股收益13.90美元，非GAAP稀釋每股收益15.58美元。

全年經營現金流37億美元，自由現金流31.05億美元，按年增幅接近 280%。

債務降至36億美元

全財年累計償還14億美元債務，年末總債務降至36億美元；全年通過股息、股票回購合計向股東返還8.1億美元。

2026財年末總資產99.72億美元，較2025財年80.23億美元大幅擴張。

強勁指引

伴隨AI 存儲需求全面爆發，希捷對2027財年首季度給出了強勁指引。

公司預計營收區間40億美元至42億美元，高於市場原本37.9億美元的預期；若按中值41億美元計算，較第四財季36.5億美元仍有約12%的按月增長空間。

預計非GAAP稀釋每股收益將達到7.1美元至7.5美元之間，遠超分析師預期的5.85美元。

（Seagate）

希捷董事長兼首席執行官戴夫·莫斯利表示，希捷第四季度業績強勁，營收和非GAAP每股收益均超出預期，為2026財年畫上了圓滿的句號。

「我們業績的提升得益於強勁的雲數據中心需求和嚴謹的執行力，我們預計這一增長勢頭將在2027年繼續保持。」

在電話會上，戴夫·莫斯利明確表示2027財年增速將超越2026財年，全年每季度營收和利潤率均將按季提升。近線EB需求已鎖定至2028年，客戶規劃延伸至2029年的意願持續增強，他直言「客戶在用更高價格搶額外產能」。

在半導體板塊普跌的背景下，希捷的表態為存儲需求的持續性提供了來自供給側的直接佐證。

雖然公司管理層對AI帶來的新增存儲需求保持審慎樂觀，但反覆強調「仍處早期階段」。