AI泡沫論｜全球晶片股跌跌未休　Nvidia竟被視為「罪魁禍首」？

美股於周一（27日）市開盤，費城半導體指數便狂瀉超過5%。



龍頭股Nvidia（英偉達）同樣大跌超過5%，一眾先前火熱的存儲晶片股，跌幅更大。

其中，SK海力士破發，閃迪大跌超過11%，美光雖然尾盤收回了，但開頭也一度大跌超過7%。

美晶片股跌勢傳導至亞太區

今天，這股跌勢更像病毒一般傳染到亞洲市場，韓股跌到熔斷，日股、台股、A股、港股都出現類似的大跌。

到底怎麼一回事？

原因很多，這裏講其中一個罪魁禍首﹕英偉達。

消息面上，英偉達與SK集團達成5，000億美元AI合作，還計劃為OpenAI提供2500億美元融資兜底擔保。

這就再度引發市場對於AI產業鏈「循環融資」的擔憂。

雖然這並非新鮮事，英偉達在過去，就曾經為安全超級智能公司（SSI）投資約50億美元，換取其使用英偉達下一代計算平台的承諾；同時深度參與xAI和OpenAI的融資，以戰略合作形式換取算力採購協議。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在日本東京出席有關人工智能系統的記者會後，在門口位置發表講話。（Reuters）

「循環融資」模式惹市場人士疑慮

2026年6月，英偉達時隔五年再次發行250億美元公司債，為上述龐大的投資和擔保計劃提供資金支持。

但這種模式，始終會引起市場的廣泛擔憂，尤其是在股市震盪加劇的時候。

批評者認為，相互依賴的關係可能扭曲商業決策、放大行業需求信號，一旦AI投資回報不及預期，整個鏈條上的風險將相互傳導。

眼下，雖然AI雲廠商的資本開支依舊處在高位，但質疑聲也越來越高，表現為對於企業利潤和現金流的吞噬，ROI不達標，回報期拉長等等，剛發財報的谷歌，雲收入增長超過80%，但調高了資本開支，當天就暴跌超過7%。

AI理想很豐滿，但現實很骨感。

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。（路透社）

AI應用端收入增長乏力，「 killer app」（殺手級應用）遲遲未能大規模落地，回報率（ROI）與萬億美元級的資本投入嚴重脱節。

由「賣鏟人」變成「無限責任擔保人」？

在商言商，資本開支也好，Token消耗也罷，只要是花出的錢，最終都必須要有回報，收益要能夠覆蓋成本，否則就會變成虧損，如果虧損額巨大，持續時間長，那破產、失敗的陰雲，就猶如一把劍，時刻懸在頭上。

回到英偉達本身，雖然它依然是AI最完美的「賣鏟人」標的，但如果AI雲計算廠商的投資回報、AI下游的殺手級應用一直不及預期，那英偉達就會從完美「賣鏟人」淪為行業鉅額債務鏈條上的「無限責任擔保人」。

這張多米諾骨牌一旦被推倒，整個AI產業的投資邏輯就會大變。

這也是昨晚消息出來，英偉達的債就率先出問題。英偉達五年期信用違約掉期(CDS)的擔保成本上漲了0.14個百分點，年化收益率達到0.82個百分點，為2025年11月以來盤中最大漲幅。

特別是已經高度綁定在英偉達產業鏈上的公司，這也可以部分解釋為何今天A股的CPO、PCB等板塊大跌，創業板、科創板都成了重災區。

對於AI產業的長線價值，不需要擔憂，但中間的過程會有很多波折，如果踩不準節奏，依然有可能被吞噬，必須做好風控。