渣打業績靚股價升逾6%　洪丕正︰將平衡回購及派息比例　料增派息

渣打（2888）今午公布截至6月底業績，第二季除稅前溢利23.3億美元，按年增長2%，經營收入57億美元，按年增長3%，兩者均高於預期，派中期息每股20.4仙，按年增長66%，該行同時宣布新一輪10億美元股份回購。渣打股價午後一度急升6.3%，高見236.8元，全日收報231.4港元，升3.86%。



中東局勢相關撥備料已足夠

渣打也上調今年業績指引，按固定匯率基準計算並撇除主要重大項目，今年經營收入按年增幅將為5至7%範圍的中間數，當中淨利息收入預期將實現低單位數百分比的按年增長，支出不包括重大項目預期約為133億元，有形股東權益回報將高於12%。

渣打國際業務總裁洪丕正（圖右二）表示，過去三年動用額外資本回饋股東的比重，超過七成用於股份回購，餘額為股息分派。（顧慧宇攝）

渣打國際業務總裁洪丕正表示，過去三年動用額外資本回饋股東的比重，超過七成用於股份回購，餘額為股息分派，今年上半年回購金額比重66%，股息34%，預計相關比例會逐步趨向平衡，即意味將增加派息。

料聯儲局暫按兵不動

另外，渣打上半年減值按年增約三成，當中包括由中東局勢而作出的預先撥備。洪丕正表示，對於中東局勢已作出充分撥備，按現時情況來估算，相關撥備已屬足夠。

2025年11月14日，美國華盛頓，聯儲局辦公大樓仍在進行裝修。（Reuters）

息口方面，他表示，世界局勢混亂其實難以預測，油價高企，美國聯儲局等仍需要觀察對通脹及經濟增長方面的影響，而渣打目前預計聯儲局將保持利息政策不變，也會再視乎美國經濟數據再決定是否調整。