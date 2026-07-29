渣打轉升5% 　次季稅前多賺2%　中期息20.4美仙另斥10億美元回購

渣打（2888）公佈今年次季業績，除稅前基本溢利為23.34億元（美元‧下同），按年增上升2.36%。派中期息每股20.4仙，以及宣布即將啟動的10億元股份回購。



渣打公布業績後，股價轉升，最新報234.2元，升5.1%，成交額為3.83億元。

該行又指出上半年，有形股東權益回報為17.6%，上升120個基點，反映列賬基準溢利增加，部分被平均有形權益增加及發行後額外一級票息成本增加所抵消。

上半年經營收入增逾6%

渣打上半年列賬基準經營收入116.04億元，按年升6.4%，創新高。其中，淨利息收入上升4%至57億元；非利息收入上升8%至59億元。淨息差跌1個基點至2.04%。經營支出增長1%。每股基本盈利上升17%至152仙。

期內，信貸減值支出為4.46 億元，按年增加1.1億元。其中，2.96億元來自財富管理及零售銀行業務，1.5億元來自企業及投資銀行業務，主要因中東衝突有關的一般性額外撥加所致。

料全年淨利息收入錄低單位數增幅

渣打修訂2026年的指引稱，按固定滙率基準計算並撇除主要重大項目，經營收入按年增幅將約為5%至7%範圍的中間數，其中，淨利息收入預期將實現低單位數百分比的按年增長；支出預期約133億元；有形股東權益回報將高於12%。

渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）稱，集團在上半年創下業績紀錄，財富方案業務及環球銀行業務均錄得雙位數增長，突顯渣打獨特的國際網絡優勢以及嚴謹執行策略的能力。客戶繼續透過渣打在全球多個最具活力的市場進行貿易、投資及財富流動。渣打每股盈利增加17%，同時上調收入指引，並啟動了新一輪10億元的股份回購，反映對業務充滿信心。