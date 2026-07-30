聯儲局議息｜Fed續按兵不動　金管局基本利率維持4厘

美國聯儲局香港時間今日（30日）凌晨公布議息，決定按兵不動。聯邦基本目標利率維持於3.5至3.75厘。

至於香港金管局亦維持基本利率在4厘不變。



金管局稱聯儲局決定符預期

金管局指出，美聯儲維持息率不變的決定符合市場預期。會後發表的聲明表示經濟繼續維持增長，就業市場保持平穩，但通脹仍處於較高水平，反映委員會對通脹前景的關注。

香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。

提醒市民管理利率風險

美國息率的變化將取決於通脹走勢、就業市場情況和其他經濟數據，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

2026年7月29日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

聯儲局將毫不猶豫地採取行動

公布議息會議聲明後，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）隨後會見記者，強調聯儲局不存在所謂的「軟性通脹目標」，在必要和適當的情況下，聯儲局將毫不猶豫地採取行動。

圖為2026年4月16日，美國聯儲局大樓正在施工。（Reuters）

沃什重申，聯儲局致力實現將通脹下調至2%的目標，堅定不移地實現價格穩定。在當前充滿不確定性的環境下，不提供前瞻指引是一種審慎做法。

強調不存在「軟性通脹目標」

他表示，過去5年的通脹高企，令外界對聯儲局存在誤解，以為局方容忍稍高的通脹目標。但聯儲局不存在所謂的「軟性通脹目標」，也沒有任何其他隱含目標。