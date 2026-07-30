沃什：聯儲局不存在「軟性通脹目標」　必要時會採取行動

美國聯儲局周三（7月29日）公布議息結果，一如預期維持利率不變，但決策官員有3人投下反對票，主張應加息0.25厘。聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）隨後會見記者，強調聯儲局不存在所謂的「軟性通脹目標」，在必要和適當的情況下，聯儲局將毫不猶豫地採取行動。



2026年7月29日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

沃什重申，聯儲局致力實現將通脹下調至2%的目標，堅定不移地實現價格穩定。在當前充滿不確定性的環境下，不提供前瞻指引是一種審慎做法。

他表示，過去5年的通脹高企，令外界對聯儲局存在誤解，以為局方容忍稍高的通脹目標。但聯儲局不存在所謂的「軟性通脹目標」，也沒有任何其他隱含目標。

2026年7月29日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

於5月22日就任主席的沃什稱，通脹無法在9星期內得到解決，如果通脹持續高企，利率可能是解決方法的一部份。他指出，近期一些通脹數據令人鼓舞，委員將密切關注未來一段時間的數據。

對於與會官員有3人投下反對票，他則形容討論氣氛融洽。他表示，決策官員進行了一場「良性的內部爭論」，儘管投票結果存在分歧，但之間也存在許多共識。

對於整體經濟形勢，他指美國經濟展現韌性，儘管近期受到一系列衝擊擊，但整體發展趨勢依然正面。沃什表示，近期一些通脹數據令人鼓舞的，委員將密切關注未來一段時間的數據。