長和及李嘉誠家族旗下油企Cenovus　上季破紀錄賺28億加元增2倍

長和（0001）與李嘉誠家族作爲單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy上季純利按年升2倍至28億加元。Cenovus將向股東回饋14億加元，其中10億加元用於回購普通股，另向股東合共派發4億加元普通股股息。



Cenovus總裁兼行政總裁Jon McKenzie於7月29日（加拿大時間）在分析員會議稱，本季業績為公司歷來最佳季度財務業績，集團於7月份實現上游業務月度產量超過每日100萬桶油當量的里程碑。

油氣量日產量逾百萬桶

Cenovus 將躋身每日產量超過100萬桶油氣當量的能源生產商行列，成為第二家加入該行列的加拿大生產商。

根據彭博的數據， 全球有不足20家企業達至此產量，當中包括Shell及埃克森美孚。

Cenovus又指出，北基絲甸娜湖擴建（Christina Lake North）項目進度良好，兩台新蒸汽鍋爐設置於第一季度時早於預期準備就緒，其中一台預計將於年底前投入運作。此外，油井再開發工程（redevelopment wells）計劃正按進度推展，預期產量將於2026年下半年增加。

至於首個商業化稀釋劑溶劑輔助開採（Diluent Solvent Aided Process）項目已於2026年第一季度獲批准開展，預計該項目將於2028年前額外增加每日5,000至10,000桶產量。

白玫瑰西部項目料第三季後期投產

此外白玫瑰西部（West White Rose）項目首口油井鑽探工程進展順利，項目維持按計劃於第三季度後期投產。