長和及李嘉誠家族旗下油企Cenovus購同業MEG　交易價值79億加元

加拿大第二大上游石油和天然氣生產商/綜合能源公司Cenovus，宣布以現金及股票方式，收購於加拿大上市的同業MEG Energy Corp.，交易價值為79億加元，當中包括承擔債務。



Cenovus由長和（0001）及大股東李嘉誠家族合共持有30%股權，並為單一最大股東。

有市場意見指出，一旦交易完成，以產油收益計算，公司將可能成為當地第一大能源公司。

MEG股東可選擇收現金或股票

根據交易條款，Cenovus將會以每股27.25加元，收購MEG Energy所有已發行股權，而交易代價的75%會透過現金支付，餘額將會以Cenovus新股支付。MEG Energy的股東可選擇收取27.25加元現金，或收取1.325股Cenovus新股，需按比例分配。最終整體交易代價，會涉及最多52億元加現金，以及最多8,430萬股Cenovus股票組成。若全面以參考支付代價比例，每持有一股MEG Energy可以收取20.44加元現金，以及0.33125股Cenovus。

Cenovus位於加東離岸海域的白玫瑰西部（West White Rose）項目。﹙資料圖片）

一旦雙方完成交易，日後公司每日可以生產72萬桶油砂，同時預料從2028年起每年可以產生4億加元協同效應，當中包括企業及商業協同效應，以整合克里斯蒂娜湖地區未來開發項目的能力，並預計收購將增加每股調整後資金流和每股自由資金流。同時有助Cenovus維持強勁的資產負債表，以及投資評級。