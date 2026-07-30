企業動向｜宏利港澳︰委任湯嘉麗為首席經銷總監

宏利香港及澳門宣布，委任湯嘉麗為香港及澳門首席經銷總監，即時生效，接替早前已向公司請辭的陳鴻展出任此職。

宏利港澳稱，湯嘉麗履任新職後，將負責推動各分銷渠道的業務增長、拓展多元合作夥伴關係，為不同客戶群創造更大價值，並為香港及澳門制定全面的經銷策略。她亦負責推動經銷業務創新發展，透過整合渠道、提升實力及善用數碼科技，為客戶及業務夥伴提供更優質的服務。

宏利香港及澳門行政總裁紀榮道，對Carrie出任這一要職感到非常高興。Carrie憑藉在策略及營運方面的豐富經驗、對業務的深入了解，以及與各分銷夥伴的緊密聯繫，定能帶領我們的經銷業務再攀高峰。「我深信，Carrie將聯同公司的整個領導層團隊，並攜手各分銷夥伴，為我們的經銷業務注入新的發展動力。」

資料顯示，湯嘉麗於2015年加入宏利，先後於亞洲及香港策略與革新部、澳門分公司及其經銷業務擔任多個領導要職。自2023年3月出任首席營運總監以來，她在提升客戶體驗、推動數碼轉型、發展人工智能營運、優化服務、提升營運效率等方面均取得豐碩成果，同時成功建立一支卓越高效、以客戶為本的團隊，為業務持續增長奠定穩固基礎。