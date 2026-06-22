宏利調查︰九成港人望長時間維持自主生活　僅將29%資產留下一代

宏利調查顯示，九成香港受訪者希望盡可能長時間維持自主生活，並預期將71%資產用於自身未來需要，僅將29%資產留給下一代。他們預期，未來將面對約14年的照顧依賴期，並約有17年處於財務依賴狀態，後者更為亞洲受訪市場中最長。



將71%資產用於自身未來需要 17年處於財務依賴狀態亞洲最高

《宏利亞洲康健調查2026》關於香港的調查結果顯示，港人對長壽的看法正逐步轉變 ，在健康與財務自由的支援下，維持自主生活，較單純留下財富，已被視為更具意義的傳承。然而，調查亦指出，在預防保健、退休規劃及照顧安排方面，不少人仍未做好充分準備。

調查顯示，港人普遍不希望成為家人負擔的想法息息相關。高達91%受訪者認同自給自足，有助於避免為家人帶來負擔，而64%更將「免於成為他人負擔」列為長壽的重要意義，在60歲以上群組中這一比例更升至74%。

預期每年平均需要約9.4萬港元以應付突發醫療開支

調查進一步顯示，港人預期每年平均需要約94,000港元以應付突發醫療開支，但僅有57%認為自己已作出足夠準備。調查亦顯示，雖然65%受訪者認為與家人坦誠討論有助於退休規劃，但實際上只有57%曾展開相關對話；在仍未進行這方面對話的人士中，最大障礙為「不知從何開始」（30%）。

宏利大中華區候任首席市場總監林沛表示：「港人正以全新角度看待長壽。他們不再單以留下多少財富作為衡量，而是更著重在健康及穩健財務準備的基礎下，自主選擇理想的生活方式。宏利致力於建立全方位的支援網絡，結合醫療、康健及社區網絡資源，讓客戶在照顧家人的同時，也能兼顧自身需要。我們深信，照顧應該具備可持續性，而不應以犧牲個人長遠健康與自主生活為代價。」

宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示：「是次調查反映，港人愈來愈重視善用財務資源，以獲取所需回報，支持長遠自主生活。退休規劃不應只著眼於資產累積，更應在可能長達30至40年的退休生活中，建立持續收入、提升財務韌性及增強信心。強積金制度旨在協助成員自投身職場起便開始規劃退休。然而，要充分發揮其潛力，成員需要在不同人生階段更主動地管理賬戶，包括定期檢視投資選擇、因應不斷變化的需要及風險承受能力調整投資組合，以及確保其儲備足以支持退休前後的財務目標。」