ViuTV上半年EBITDA降53%　母企電盈︰為推廣世界盃賽事播映增投資

ViuTV母公司電訊盈科（0008）公布截至今年6月底止中期業績，股權持有人應佔虧損減少38%至2.76億元，與融資成本下降，以及聯營公司及投資貢獻增加。中期息9.77分。



公司又指出期內收益增加7%至202.04億元，其中來自香港電訊（6823）增加8%至186.85億元，OTT業務收益為11.1億元，免費電視及相關業務收益增加8%至3.7億元。

上半年收益增至202億元

公司亦表示期內除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）增加3%至61.82億元，其中香港電訊EBITDA為65.86億元，增加3%，OTT業務EBITDA為3.17億元，按年減少8%，免費電視及相關業務EBITDA為2,200億元，按年減少53%。

（ViuTV電視截圖）

有信心下半年免費電視業務盈利有改善

公司指出，免費電視及相關業務錄得EBITDA降至2,200萬元，這反映就內容製作、 ViuTV十週年慶典及FIFA世界盃2026賽事播放相關的推廣活動以及培育新晉人才方面的投資有所增加。隨著下半年將推出一系列的重磅內容、活動及團體演唱會，有信心盈利會有所改善。